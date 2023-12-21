和春、中州、台首大解散！校地規畫曝　教團：私校大量退場不可逆

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柯今尉指出，和春技術學院於112年5月10日停辦，中州科技大學、台灣首府大學於112年7月31日停辦，先前就已安置學生共330人、教師們也都退休或資遣，目前這些學校皆已無師生，每校僅留守5人，處理清算作業程序；屏東華洲工家已於109年9月4日停辦，當時已無學生，目前僅餘留守的教職員工4人。
柯今尉說，中州科大及台灣首府大學由退場基金墊付，協助學校停辦時發放教職員工資遣、離職或退休慰助金；和春技術學院因財務狀況尚可支應，是運用校內經費，發放教職員工共40人的資遣、離職或退休慰助金。
校地部分，柯今尉表示，中州科技大學由內政部承接，作為民防訓練場地；台灣首府大學由台南市政府承接，規劃為「大曾文願景園區」；和春技術學院將由高雄市政府承接，該府刻正評估及研議後續規劃。
至於教育部墊付退場基金是否拿得回來？柯今尉說，像中州科大除積欠退場基金外，還有欠銀行、教職員薪資等，負債3億元，內政部就是以部分價購的方式，先取得4棟建築物跟土地，就能讓學校清償債務，清算完、債務解決後，剩餘校地校產就會以贈與方式捐給內政部。
高教司副司長梁學政表示，台首大含教職員退職、退場基金墊付的錢，約有1億債務，同樣由台南市政府先花1億元取得地上物，讓學校償還債務後，剩餘財產以贈與方式捐給市府，但台首大並非自有土地，是跟台糖租地，所以換成市府接手租約、逐年編列預算支付。
柯今尉說，和春校地一半自有、一半向台糖承租，但無負債，高雄市政府可以無償取得自有校地及地上物，但大發校區得續租，由市府編列預算，支付給台糖。
媒體詢問，地方政府出錢，議會不會反對嗎？柯今尉回應，這些校地與地上物可以馬上使用，且實際價值，遠遠超過市府付出的錢，應該都不會反對，像台首大地上物、動產、教學設備約14億，但台南市政府只要花1億元就能取得。
對於4校解散，尤榮輝表示，3私大依退場條例被教育部改組董事會並主動解散，在政府主導下，未來也將快速完成清算並將賸餘財產歸公，可望由中央及地方接手活化再利用，但成效如何仍待觀察。
尤榮輝示警，3私大及1私中董事會被解散只是再一次為私校教育敲下警鐘，在目前物價高價、學費凍漲、生源減少，以及政府補助不足等不合理辦學結構下，私校財務惡化，不堪虧損的私校必然先學店化後再走向退場。私校教育品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，考生及教職員要謹慎因應。