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和春、中州、台首大解散！校地規畫曝　教團：私校大量退場不可逆

▲教育部今（21）日說明和春技術學院、中州科技大學、台灣首府大學解散後的校地規畫。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.21）
▲教育部今（21）日說明和春技術學院、中州科技大學、台灣首府大學解散後的校地規畫。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.21）

記者李琦瑋／台北報導

教育部退場審議會今（21）日通過財團法人和春技術學院、中州學校財團法人、台灣首府學校財團法人等3大專院校法人解散，以及屏東華洲工家法人解散，並說明3私大校地由內政部、台南市政府、高雄市政府承接。全國私校工會副理事長尤榮輝表示，3私大1私中董事會被解散只是再一次為私校教育敲下警鐘，私校教育品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，考生及教職員要謹慎因應。

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教育部技職司副司長柯今尉表示，私校退場條例通過後，去年12月進行首波私校董事會解散清算，包括花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美醫專6校董事會，停辦多年未退場，依照新法辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜；今天審議的4校是第二波解散清算。

柯今尉指出，和春技術學院於112年5月10日停辦，中州科技大學、台灣首府大學於112年7月31日停辦，先前就已安置學生共330人、教師們也都退休或資遣，目前這些學校皆已無師生，每校僅留守5人，處理清算作業程序；屏東華洲工家已於109年9月4日停辦，當時已無學生，目前僅餘留守的教職員工4人。

柯今尉說，中州科大及台灣首府大學由退場基金墊付，協助學校停辦時發放教職員工資遣、離職或退休慰助金；和春技術學院因財務狀況尚可支應，是運用校內經費，發放教職員工共40人的資遣、離職或退休慰助金。

校地部分，柯今尉表示，中州科技大學由內政部承接，作為民防訓練場地；台灣首府大學由台南市政府承接，規劃為「大曾文願景園區」；和春技術學院將由高雄市政府承接，該府刻正評估及研議後續規劃。

▲中州科大。（圖／取自中州科大臉ChungChouUniversity）
▲中州科大退場後，校地將由內政部承接，作為民防訓練場地。（圖／取自中州科大臉ChungChouUniversity）
至於教育部墊付退場基金是否拿得回來？柯今尉說，像中州科大除積欠退場基金外，還有欠銀行、教職員薪資等，負債3億元，內政部就是以部分價購的方式，先取得4棟建築物跟土地，就能讓學校清償債務，清算完、債務解決後，剩餘校地校產就會以贈與方式捐給內政部。

高教司副司長梁學政表示，台首大含教職員退職、退場基金墊付的錢，約有1億債務，同樣由台南市政府先花1億元取得地上物，讓學校償還債務後，剩餘財產以贈與方式捐給市府，但台首大並非自有土地，是跟台糖租地，所以換成市府接手租約、逐年編列預算支付。

柯今尉說，和春校地一半自有、一半向台糖承租，但無負債，高雄市政府可以無償取得自有校地及地上物，但大發校區得續租，由市府編列預算，支付給台糖。

媒體詢問，地方政府出錢，議會不會反對嗎？柯今尉回應，這些校地與地上物可以馬上使用，且實際價值，遠遠超過市府付出的錢，應該都不會反對，像台首大地上物、動產、教學設備約14億，但台南市政府只要花1億元就能取得。

對於4校解散，尤榮輝表示，3私大依退場條例被教育部改組董事會並主動解散，在政府主導下，未來也將快速完成清算並將賸餘財產歸公，可望由中央及地方接手活化再利用，但成效如何仍待觀察。

尤榮輝示警，3私大及1私中董事會被解散只是再一次為私校教育敲下警鐘，在目前物價高價、學費凍漲、生源減少，以及政府補助不足等不合理辦學結構下，私校財務惡化，不堪虧損的私校必然先學店化後再走向退場。私校教育品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，考生及教職員要謹慎因應。

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