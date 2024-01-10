高空飛行莫名失聯、機身垂直墜落　航空史上未解失蹤墜機懸案

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中國東方航空MU5735客機空難
中國東方航空一架波音737客機，2022年3月於廣西梧州藤縣發生墜機事故，在這起航空發生事故之前，中國民航已經安全飛行了4222天，也就是說將近11.6年沒有出現過重大安全事故，不僅如此，飛機還在墜落當下幾乎呈現垂直的「斷崖式」墜毀，機上132人全部罹難。MU5735空難由此成為自1994年以來，近12年中國本土最嚴重空難。
中國民用航空局形容，這起事故「非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中」，當時飛機被發現墜毀於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近一處山谷，現場有一個相信由飛機撞擊而造成，面積約45平方公尺、深2.7公尺的積水坑，該處也先後發現了水平安定面、垂直尾翼、方向舵、左右發動機、左右大翼、機身部件、起落架及駕駛艙內部件等主要殘骸。
事發以來外界對於這起空難是意外還是人為充滿討論，澳大利亞新南威爾士大學工程學院航空專家布朗博士（Dr Sonya Brown）曾對BBC形容，像這樣「斷崖式墜毀」的情況一般航班是不會看到這樣的事情的，「飛機當時幾乎是垂直的」。
專家表示，當時飛機是在天氣良好的情況下從巡航高度突然俯衝，已經排除氣候、鳥擊等因素，有傳言稱東航在新冠疫情下，承受著「上百億」虧損，因而嚴控維修開銷，從而自主維修737-800的撥叉（pickle fork）但遭否認，另也有針對飛行員資歷、質疑「遭降職而報復」等行為的討論傳出，同樣一一遭到否認，惟失事將近兩年官方仍未給出答案。
智利國家航空210號班機空難
1961年4月，智利國家航空210號班機在安地斯山脈墜毀，班機上共有24人遇難，本次空難是當時智利最為嚴重的航空事故。當時智利一支職業球隊足球隊員到南部城市比賽，結束返程時分兩批搭機，其中包括8名職業足球運動員和2名Green Cross俱樂部教練在內的班機神秘失蹤，智利當局全力搜尋也毫無所獲。
然而，在被認定是飛機墜毀的54年後，這架原先要從卡斯楚市飛往聖地牙哥的班機殘骸，忽然於2015年2月在智利的安地斯山區發現，當時一支登山隊在海拔3200公尺的安地斯山區尋獲這架道格拉斯DC-3型客機殘骸與罹難者骸骨，這才確認機上24人全數罹難。
傳奇女飛行員艾爾哈特的人間蒸發
上世紀30年代末，美國第一位女性飛行員、同時也是著名女權運動者艾爾哈特（Amelia Earhart）進行了一件飛行史的壯舉，她嘗試獨自駕機飛越太平洋，卻在途中神秘失蹤，就此從人間蒸發。
1937年7月2日艾爾哈特展開環球飛行，但她卻在太平洋上離奇消失，當時她和她的領航員努南（Fred Noonan）駕駛一架洛克希德飛機從新幾內亞的萊伊城起飛，飛往距離檀香山西南方向1900英里的豪蘭島，卻再也沒有出現過，當時有媒體稱這架飛機的燃油不足，也有些歷史學家猜測他們最終墜落海中，也有人猜測他們遭到日軍俘虜。
不過根據《BBC》與最新法醫研究報導，艾爾哈特失蹤前可能是在太平洋尼庫馬羅羅環礁（Nikumaroro）附近，而當地曾在1940年發現一具遺骨、女性鞋子、海軍物品、一瓶草本利口酒，當時法醫鑑定結果認為13根遺骨是男性，但近年來美國田納西州大學（University of Tennessee）人類學教授詹茲（Richard Jantz）推斷遺骨屬於艾爾哈特，然而41歲的傳奇女飛行員艾爾哈特失蹤真相究竟如何，如今也為世人留下巨大謎團。
馬來西亞航空MH370客機
2014年3月8日，馬航MH370航班搭載227名乘客和12名機組人員從吉隆坡國際機場起飛前往北京，但起飛後不足一小時便在馬來西亞與越南海域的交界處失去聯絡，馬來西亞民航局當時表示並未發現任何關於客機的蹤跡，隨後數十國家聯手對陸地、海洋和空中進行了密集搜尋亦一無所獲。
相較起尋獲飛機殘骸，馬航MH370的「突然失蹤」背後真相更引人關注，而事件發生至今近十年仍未有較統一的解釋，事件發生至今陸續都有不少航空專家將失事原因歸咎於機長、劫機或技術問題，甚至出現有恐怖分子帶炸彈上飛機引爆、飛機全機突然斷電等說法，然而在黑盒子撈出之前，失事原因至今也只能是眾說紛紜。