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揮別「貓年」！越南十二生肖沒有兔子　屬貓的人會帶來幸運

▲越南十二生肖中沒有兔子，反而有貓，因此越南人才剛揮別「貓年」。圖為越南城市豎立的貓咪雕像。（圖／翻攝自X）
▲越南十二生肖中沒有兔子，反而有貓，因此越南人才剛揮別「貓年」。圖為越南城市豎立的貓咪雕像。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

十二生肖在台灣、韓國、日本和中國都一樣，只有越南沒有兔年，卻有「貓年」，因此今年農曆過年大家揮別兔年、迎龍年，越南卻是揮別貓年。在越南的貓年，處處可見可愛的貓咪伴手禮，各地都可見到貓咪雕像，相當討喜又逗趣。

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越南傳統文化專家阮孝信（Nguyen Hieu Tin）指出，越南會有貓年，可能在於農民珍視稻田，「水稻是越南農業很重要的糧食作物，由於田間常有老鼠威脅收成，能捉老鼠的貓便成為越南人喜愛的動物。」

阮孝信分析，另一種說法是越南人認為兔子和貓是很相似的動物，不需要有兩種相似動物的生肖。由於貓是比兔子更常見的寵物，因此由貓取代兔子的生肖年，當地民眾深信「貓咪會帶來幸運」。

《法新社》報導，一位屬貓的河內上班族王氏香江（Hoang Thi Huong Giang）透露，她認為貓年出生的人往往更積極、更勤奮、更好相處，而且她身邊屬貓的人往往日子過得比較順遂。

過去一年，越南重點城市都可以看到巨型貓咪雕像，也讓外國遊客感到相當新奇和開心。對於愛貓族來說，越南的特殊十二生肖反而非常有趣，因為可以看到「貓咪佔領地球」的畫面。


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