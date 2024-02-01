艾瑪史東「床戲正面被看光」！《可憐的東西》突破演技票房三級跳
尤格藍西莫執導、艾瑪史東全主演金獎大片《可憐的東西》，全裸演出床戲突破演技，奧斯卡金像獎入圍名單揭曉後，《可憐的東西》票房立刻三級跳、全球票房突破5000萬美元（約新台幣15.66億元）。
記者黃雅琪／綜合報導
權威電影網站爛番茄綜合影評，《可憐的東西》達93％超高新鮮度！國際媒體影評滿分推薦，英國衛報：「每一個畫面、每一個玩笑、每一個演出都散發興奮感。」IndieWire：「無法言喻地令人喜愛！」好萊塢報導：「一場電影饗宴！艾瑪史東達到其他演員望塵莫及的廣度。」
繼《時尚惡女：庫伊拉》、以本片二度入圍奧斯卡的化妝指導娜蒂亞史戴西，對主角「貝拉」的髮型詳細說明，貝拉下垂的長髮與英國19世紀維多利亞時代的女性盤髮差很多，以顯示她反社會的獨樹一格，她的頭髮也長超快，最後甚至超過100公分！貝拉的化妝也從剛被創造的素顏，到進入妓院「體驗」生命的五彩繽紛，展現她「成為人類」後改變的進化過程。
飾演怪異「天才科學家」的威廉達佛，他醜陋怪異的拼湊面容也是一大工程，不僅要一層層加上去，有些還直接貼在他臉上，以呈現他從小被父親作為實驗品的悲慘遭遇，每次上妝都要耗時長達3小時。《可憐的東西》將於2月8日一刀未剪上映。
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