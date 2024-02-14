格陵蘭島變得「越來越綠」！冰川消融遭植被覆蓋　全球暖化拉警報

一張北極熊窩在小冰山上打盹的照片，贏得英國自然歷史博物館（Natural History Museum, NHM）舉辦的「年度野生動物攝影師」（Wildlife Photographer of The Year）「最佳人氣獎」，再度突顯出動物棲息地是如何在氣候變遷的威脅下逐漸喪失。另外，氣候專家警告過往由冰川覆蓋的格陵蘭島（Greenland）正在變得越來越綠，由於冰川不斷消融，露出的土壤如今正被綠色植被覆蓋，這恐將造成當地生態環境永久改變，不僅衝擊當地人的生活，更會進一步加劇全球暖化。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《CNN》報導，過去30年來，格陵蘭島的冰川正在快速消失，消融的冰川面積已經達到1萬1000平方英里，而這些曾經被冰雪覆蓋的地區，正在迅速被綠色植被覆蓋，成為濕地和沼澤，這一系列的環境變化將對全球暖化和海平面上升帶來嚴重後果。利茲大學（University of Leeds）的科學家卡里維克（Jonathan Carrivick）表示，冰川流失正在引發一系列連鎖反應，隨著格陵蘭島快速綠化，曾經的永凍土正在融化，釋放出二氧化碳和甲烷，進一步加劇全球暖化，且永凍土融化也會導致過去建造在其上的建築物面臨地基不穩的風險。冰雪覆蓋的大地能將太陽熱能反射回太空，而如今冰川被濕地、沼澤、湖泊取代，水比雪吸收更多的熱量，從而提高了地表溫度，進一步加速剩餘的冰川融化。格陵蘭島的氣溫提高速度比全球平均快了兩倍，隨著格陵蘭島生態永久改變，未來恐將出現更多極端氣候災難。最直接受到衝擊的就是格陵蘭島上的居民，這些當地人大多仍維持傳統生活方式，靠漁獵維生，但隨著冰川不斷消融，傳統狩獵越來越難維持生計。此外，格陵蘭島大量的融冰是導致全球海平面上升的一個重要因素，格陵蘭島環境生態的變化趨勢，將成為全球氣候的持續挑戰。北極熊窩「漂浮小冰山」睡覺！心碎照片獲年度野生動物人氣獎全球空氣最乾淨的小鎮！挪威「新奧勒松」面臨氣候威脅喜馬拉雅山區沒下雪！當地人驚呼17年來未見 全球氣候危機敲警鐘冰川迅速融化！一甲子內 秘魯損失一半以上的水資源儲備