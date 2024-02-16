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期貨ETF商品複雜！證交所設3大措施　淨值低於7元取消信用交易

▲期貨ETF相當受投資人青睞，證交所除了加強商品辨識度外，將新增3階段提醒機制。（圖／證交所提供）
▲期貨ETF相當受投資人青睞，證交所除了加強商品辨識度外，將新增3階段提醒機制。（圖／證交所提供）

記者魏妤庭／台北報導

ETF是近期投資最熱門的關鍵字，其中，期貨ETF也相當受到歡迎，根據證交所今（16）日上市成交量前10檔中，就有3檔期貨ETF。不過，由於期貨ETF商品屬性複雜，證交所表示，為了讓投資人能注意到期貨ETF的特性及風險，除了加強商品辨識度外，將新增訂3階段提醒機制。

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由於期貨ETF商品屬性複雜，為了讓投資人能注意到該商品的特性及風險，證交所表示，將強化商品辨識度在期貨ETF證券簡稱中加入「期」字，同時在期貨原型ETF證券代號後加入U，期貨槓桿反向ETF交易代號後，加入L及R，並在期貨槓桿反向ETF證券簡稱加入「正2」及「反1」。

除了強化商品辨識度外，證交所表示，將新增期貨ETF的3階段提醒機制，因現行14檔期貨ETF原始發行價格均為20元，所以當期貨ETF單位淨值7元以下，就會啟動第一階段措施為取消信用交易、停止借券及當沖交易。若期貨ETF單位淨值在5元以下，啟動第二階段措施為須預收投資人款券。如果期貨ETF單位淨值3元以下，啟動第三階段措施為投資人不能買進只能賣出。

證交所表示，假若期貨ETF單位淨值回復時，分別高於3元、5元、7元，也會分成3階段恢復恢復（取消）前述管控措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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