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原客閩新展魅力　「世界母語日嘉年華」高美館登場

▲世界母語日大型嘉年華活動，以「原客閩新展魅力 世界母語好溫馨」為主題，於高雄市立美術館圓形廣場舉行。（圖／高市府教育局提供）
▲世界母語日大型嘉年華活動，以「原客閩新展魅力 世界母語好溫馨」為主題，於高雄市立美術館圓形廣場舉行。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市政府今(21)日在高雄市立美術館圓形廣場盛大舉行「113年度世界母語日」大型嘉年華活動，以「原客閩新展魅力 世界母語好溫馨」為主題，由教育局局長謝文斌等局處首長，手持歷年高雄市世界母語日標語共同主持開幕儀式。盛大的嘉年華以多元活動表現出各族群的特色魅力，並邀請高雄市各級學校師生及市民一起體驗。

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▲活動以閩南、客家、原住民及新住民四大主題，分為靜態攤位展示與動態展演。（圖／高市府教育局提供）
▲活動以閩南、客家、原住民及新住民四大主題，分為靜態攤位展示與動態展演。（圖／高市府教育局提供）
高市府教育局今年「世界母語日」活動以閩南、客家、原住民及新住民四大主題，分為靜態攤位展示與動態展演。靜態擺攤展示有來自印尼、越南等地的多元文化講師介紹家鄉文物、服飾展覽與泰國傳統服飾試穿，原住民事務委員會與客家事務委員會規劃以遊戲方式，讓現場民眾學習與認識原住民及客家文化。美濃國中進行客家八音演奏、樂器展示、新興高中與立德國中校內發展布袋戲社團，以及阿蓮國中傀儡戲社團，帶來精彩的現場表演、操偶體驗與樂器展示。

動態演出中由學生唱出族群代表性歌謠，表現出高雄市在學校推廣母語成果，還有內門國中演出代表內門在地文化的宋江陣、小港國中帶來活力十足的電音三太子以及三信家商展現很有年節氣氛的舞獅表演，及泰美麗藝術舞蹈團表演泰國傳統舞蹈。

教育局長謝文斌致詞時表示，世界母語日起源來自1952年2月21日孟加拉民眾發起捍衛語言權力的運動，有民眾因捍衛母語而犧牲，國際社會稱這些犧牲者為「人類有史以來第一次為語言犧牲的語文烈士」，如同臺灣發展的民主歷程，所以母語的保留與傳承相當彌足珍貴。

▲世界母語日大型嘉年華以多元活動表現出各族群的特色魅力。（圖／高市府教育局提供）
▲世界母語日大型嘉年華以多元活動表現出各族群的特色魅力。（圖／高市府教育局提供）
高雄市具有閩南、客家、新住民與原住民等多元族群，市府歷來皆積極規劃推動各族群的文化資產保留，讓祖先所留下的智慧能持續傳承下去，讓高雄市成為一個具有珍貴且多彩文化資產、讓各族群展現自我文化特色的友善城市。

高雄市各級學校每週自訂一日為母語日，鼓勵學生當天在校時間完全使用母語。另外本土語言自111學年度起納入部定課程。高雄市三級學校112學年度閩南語共開設6,913班、客家語開設1,441班、原住民語開設1,059班。

此外，高市府教育局與學校對於推行本土語言部分，可謂不遺餘力，推動母語學習成果相當豐碩，112年度全國語文競賽客語朗讀、客語情境式演說、閩南語朗讀，以及排灣族語、萬山魯凱族語、拉阿魯哇族語、卡那卡那富族語朗讀等項目均得獲得優異成績。

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