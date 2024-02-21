原客閩新展魅力　「世界母語日嘉年華」高美館登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
動態演出中由學生唱出族群代表性歌謠，表現出高雄市在學校推廣母語成果，還有內門國中演出代表內門在地文化的宋江陣、小港國中帶來活力十足的電音三太子以及三信家商展現很有年節氣氛的舞獅表演，及泰美麗藝術舞蹈團表演泰國傳統舞蹈。
教育局長謝文斌致詞時表示，世界母語日起源來自1952年2月21日孟加拉民眾發起捍衛語言權力的運動，有民眾因捍衛母語而犧牲，國際社會稱這些犧牲者為「人類有史以來第一次為語言犧牲的語文烈士」，如同臺灣發展的民主歷程，所以母語的保留與傳承相當彌足珍貴。
高雄市具有閩南、客家、新住民與原住民等多元族群，市府歷來皆積極規劃推動各族群的文化資產保留，讓祖先所留下的智慧能持續傳承下去，讓高雄市成為一個具有珍貴且多彩文化資產、讓各族群展現自我文化特色的友善城市。
高雄市各級學校每週自訂一日為母語日，鼓勵學生當天在校時間完全使用母語。另外本土語言自111學年度起納入部定課程。高雄市三級學校112學年度閩南語共開設6,913班、客家語開設1,441班、原住民語開設1,059班。
此外，高市府教育局與學校對於推行本土語言部分，可謂不遺餘力，推動母語學習成果相當豐碩，112年度全國語文競賽客語朗讀、客語情境式演說、閩南語朗讀，以及排灣族語、萬山魯凱族語、拉阿魯哇族語、卡那卡那富族語朗讀等項目均得獲得優異成績。