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德州史上最大野火！逾百萬英畝土地遭吞噬　2人罹難數千牛隻死亡

▲美國德州近日爆發野火，火勢席捲該州狹長地帶，已造成至少2人死亡與數千牛隻喪生，這是德州史上最大、全美史上第2大規模的燎原野火。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國德州近日爆發野火，火勢席捲該州狹長地帶，已造成至少2人死亡與數千牛隻喪生，這是德州史上最大、全美史上第2大規模的燎原野火。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國德州近日爆發野火，火勢席捲該州狹長地帶，已造成至少2人死亡與數千牛隻喪生，另外還有許多建築物被摧毀。目前燃燒面積已經超過120萬英畝，同時火勢還在持續肆虐，各項災情統計仍在繼續增加。這是德州史上最大、全美史上第2大規模的燎原野火。

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▲美國德州近日爆發野火，火勢席捲該州狹長地帶，已造成至少2人死亡與數千牛隻喪生，許多建築物被摧毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國德州近日爆發野火，火勢席捲該州狹長地帶，已造成至少2人死亡與數千牛隻喪生，許多建築物被摧毀。（圖／美聯社／達志影像）
根據《CNN》報導，這場大火從煙屋溪（Smokehouse Creek）開始延燒，目前還看不到結束的跡象，不僅在德州就燒燬逾百萬英畝土地，火勢還越過州界延燒到奧克拉荷馬州，據統計奧克拉荷馬州已有超過3萬英畝土地與數10棟房屋被火舌吞噬。更糟糕的是，天氣預報顯示乾燥空氣與強風等有利於火勢的因素，將在本週末出現，可能會進一步擴大災情。

除了煙屋溪野火外，德州同時還有多處野火在肆虐，不過他處的火勢多已受到一定程度的控制，另外也有的火勢在延燒後與煙屋溪野火合併在一起。

對於牲畜的死亡數字尚未有官方統計，但光是在牧牛業重鎮漢普希爾縣（Hemphill County），就有上千隻牛隻死亡。一家擁有120年歷史的牧場表示，牧場內80％的土地已被燒燬，這次野火的規模之大在過去前所未見。

截至當地時間週四，煙屋溪野火仍以「火牆」的方式在大地四處移動，將所到之處全數吞噬進火焰與濃煙之中，僅有約3％的火勢遭到控制。

一位弗里奇市（Fritch）的倖存居民表示，全家人只顧著逃命，根本無暇帶走多餘的財物。「火勢來得太快了，我們只能立即跳上車出發」。許多居民的住宅完全被燒燬，一些小鎮的社區整個消失，現在大家都很茫然，不知該如何進行重建。

停電則是另一個頭痛的問題，由於電線等基礎設施被火勢摧毀，當地的北平原電力合作社（North Plains Electric Cooperative）表示，約有115英里必須重建，要恢復正常電力供應還須數天時間。

美國總統拜登（Joe Biden）已經承諾將會提供更多人力物資投入到救災之中，盡力幫助受到野火影響的災民，同時，拜登也藉此機會批評那些不願意相信氣候變遷、認為氣候危機只是炒作的人，稱他們為「尼安德塔朋友（Neanderthal friends）」，尼安德塔人是現代人類祖先的近親，但早在幾千年前就已滅絕。


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