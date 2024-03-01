德州史上最大野火！逾百萬英畝土地遭吞噬　2人罹難數千牛隻死亡

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除了煙屋溪野火外，德州同時還有多處野火在肆虐，不過他處的火勢多已受到一定程度的控制，另外也有的火勢在延燒後與煙屋溪野火合併在一起。
對於牲畜的死亡數字尚未有官方統計，但光是在牧牛業重鎮漢普希爾縣（Hemphill County），就有上千隻牛隻死亡。一家擁有120年歷史的牧場表示，牧場內80％的土地已被燒燬，這次野火的規模之大在過去前所未見。
截至當地時間週四，煙屋溪野火仍以「火牆」的方式在大地四處移動，將所到之處全數吞噬進火焰與濃煙之中，僅有約3％的火勢遭到控制。
一位弗里奇市（Fritch）的倖存居民表示，全家人只顧著逃命，根本無暇帶走多餘的財物。「火勢來得太快了，我們只能立即跳上車出發」。許多居民的住宅完全被燒燬，一些小鎮的社區整個消失，現在大家都很茫然，不知該如何進行重建。
停電則是另一個頭痛的問題，由於電線等基礎設施被火勢摧毀，當地的北平原電力合作社（North Plains Electric Cooperative）表示，約有115英里必須重建，要恢復正常電力供應還須數天時間。
美國總統拜登（Joe Biden）已經承諾將會提供更多人力物資投入到救災之中，盡力幫助受到野火影響的災民，同時，拜登也藉此機會批評那些不願意相信氣候變遷、認為氣候危機只是炒作的人，稱他們為「尼安德塔朋友（Neanderthal friends）」，尼安德塔人是現代人類祖先的近親，但早在幾千年前就已滅絕。