黃捷遭學生嫌「妝濃像8+9」反擊了！視網膜一聽傻住：不想救她了
由李霈瑜（大霈）、視網膜共同主持的節目《哈囉！你給問嗎？》日前特別邀請到今年年初選上本屆立委的「政壇女神」黃捷。結果當場被小學生嫌棄，「妝太濃了，很像8+9（貶義：指地方屁孩、流氓）」讓她忍不住自嘲反擊，嚇得主持人視網膜直呼：「我有點不想救這個人！」
記者詹鎰睿／綜合報導
因黃捷過去在高雄市議會質詢時任市長韓國瑜時翻白眼爆紅，成為鄉民心中的「白眼女神」，結果視網膜一開場就忍不住跟著學翻白眼，逗得底下學生哈哈大笑。黃捷更笑說，「我要稱讚你剛剛的白眼很棒，有標準！」
年輕、長相甜美的黃捷，經常因為外表廣受討論，而在立委選舉期間，黃捷還扮成《山道猴子的一生》的超商妹，吸引超過3萬人按讚朝聖，就有小學生詢問：「政治人物比較不會穿露的衣服吧？」黃捷則笑回：「我自己覺得（暴露）還好啦，但立法院不可能穿這樣。」
由於黃捷向來以眼線加口紅妝容示人，卻當場被學生嫌棄，「妳的妝有一點比較偏太濃了，所以我會覺得你有點『8+9』的感覺！」黃捷聽完後則不在意地說，「好啦！我就當它是一個稱讚，+9也是有美的吧？」這讓想幫忙找台階下的視網膜驚呼：「我有點不想救這個人。」逗趣互動讓大家笑翻，更多精彩節目內容，將在明（6）日晚間9點於公視頻道播出，並同步上架公視+平台。
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