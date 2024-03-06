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今日廣場》吳萬億／台灣燈會逛一圈，原來台南這麼好玩！

▲「2024台灣燈會-高鐵燈區」展期於2月24日至3月10日。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「2024台灣燈會-高鐵燈區」展期於2月24日至3月10日。（圖／記者陳美嘉攝）

文／吳萬億

吳萬億／工程師、台南市民

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今年台灣燈會在台南舉辦，兩大燈區各有特色，互相輝映，「高鐵燈區」有繽紛絢麗的主燈、造型花燈；「安平燈區」則是，強調藝術與環境、自然共融。搬來台南10年、已經把自己視為在地人的我，自然不能錯過這場盛事，找了一個周末，帶著老婆女兒一家出遊，住在桃園的父母跟妹妹也特地南下，一起感受台灣燈會有多好玩。

因為要到高鐵站接北部的家人，所以我們先到了高鐵燈區。今年的高鐵燈區就在高鐵台南站與台鐵沙崙站旁，外地民眾搭乘高鐵與台鐵來到台南，很容易就能抵達高鐵燈區。搭乘台鐵沙崙支線進入沙崙站前一定會經過整個高鐵燈區，每天傍晚5點燈區點燈後，車廂外的燈區瑰麗繽紛，讓人移不開視線，北部的家人一下車就不斷跟我說：「哇！好美！台南真的太美了！」讓我這個「新台南人」也於有榮焉。

這次的高鐵燈區最酷的是有美食市集，一次蒐羅經典夜市及市場傳統小吃，讓遊客賞燈之餘也能大快朵頤。對外地遊客來說，這個美食市集最方便的就是，可以很方便吃到台南的特色美食，像是香氣四溢的炭烤，各種炸物、蔥肉餅等，這麼多美味的小吃，讓我們全家瞬間陷入選擇困難，巴不得自己有跟牛一樣有四個胃，才能一直吃下去。

這次在台南的台灣燈會還有個很厲害的地方，就是「白天逛蘭展、晚上看燈會！」遊客除了晚上可以看燈會，白天的空檔時間可以去看世界蘭展，讓燈會經濟學擴大結合場館經濟，效益極大化，也對來訪旅客產生雙重的吸引力。

這次燈會真的很有趣、很用心，除了結合蘭展，白天也有很多活動吸引人潮湧入，像是台灣第一台燈會專用的自動駕駛車，從上午開始讓民眾體驗AI駕車，也順便展示沙崙科學城發展的智慧科技。在下午也有親子社群間話題火熱的踩街活動，讓來自各縣市的陣頭、民俗舞蹈等學生團體接連演出，也邀請知名劇團操作機關巨偶上街，以及來自日本、柬埔寨的劇團與特技踩街。讓燈會地點在白天也像是大型遊樂園。我們一家老人小孩都玩得不亦樂乎，難怪今年的台灣燈會還沒落幕，已經突破千萬人次，說這是史上最成功的燈會也不為過。

筆者在網路上看到，有些網友「二刷」甚至「三刷」台灣燈會，因為這次燈會交通方便、活動又多，無論白天夜晚都好玩好拍，也可以看出台南市政府在主辦此次台灣燈會的用心。相信台灣燈會的成功，為台南建城400打響國內外名聲，接下來一整年，台南一定會熱鬧滾滾，大家一起發大財！


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