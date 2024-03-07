地震來了怎知道！「地震儀特展」科工館登場

在每年有感地震頻繁高達數百次的臺灣，一旦地震來了，以前沒有手機簡訊通知的年代，我們又怎能知道呢？高雄國立科學工藝博物館(科工館)即日起至8/31推出「地震來了怎知道—地震儀特展」，集結1930年代迄今、百年以來11台地震儀一字排開，搭配時間圖表說明每個年代臺灣發生了哪些地震。展覽除了儀器群有趣的圖文解說，還有地震偵測時壓縮的P波(縱波)與搖擺的S波(橫波)的體驗裝置，另外還有修復過程中的結構零件展示。
記者陳美嘉／高雄報導
臺灣自日治時期1897年於臺北測候所設置第一台地震儀開始，逐漸於全臺各測候所內設置地震觀測站，從最早利用重捶、彈簧、煙燻紙桶等機械構件的機械式地震儀，隨著時代變遷與科技進步，已演進到線圈感應訊號的電磁式地震儀，目前更是配合衛星做更精準及即時的觀測與紀錄，可以說是一部地震儀百年史。
科工館這次展出中央氣象署所捐贈的11台地震儀館藏文物，透過博物館的專業維護，這批古老的機械儀器日前終於修復完成，重現當年實際運作的樣態，見證科技文物量測形式變遷的歷史魅力。
開展現場科工館特別演示了1930年代普遍使用、也是當年觀測地震的主力「威赫氏地震儀」，利用輕巧細緻的探針在煙燻紙筒上記錄地震震波的變化，此外還有臺灣服役最長的地震儀：「大森式水平地震儀」，它曾是1906年梅山大地震的大功臣，其他還有「石本式加速度地震儀」、「樋口式一倍強震儀」、「ANP WWSSN標準地震站地震儀」、「59型短週期電磁式地震儀」等，以上地震儀在百年來見證了新竹台中地震(1935)、中埔地震(1942)、新化地震(1946)、白河地震(1964)、瑞穗地震(1972)、921集集地震(1999)等大大小小的有感地震。