特企／健康問題不可忽視！　醫推5大必備精華預防攝護腺問題

根據臨床統計，臺灣50歲以上男性，多半都有攝護腺肥大問題，比例相當高，會出現頻尿、尿急、夜尿等症狀！醫師表示，20歲到30歲攝護腺呈現栗子般的大小，隨著年齡增長，加上雄性荷爾蒙持續刺激下，到了60歲則可能像一顆李子這麼大，進而影響尿液排放，更要特別注意一旦攝護腺肥大後，就無法再回到正常的大小，只能減輕持續肥大的狀況，這讓許多人更加重視此症狀的嚴重性。
攝護腺肥大會變攝護腺癌？有異常盡快就醫！
造成攝護腺肥大，不外乎是年齡、雄性荷爾蒙、體重過重等問題。攝護腺疾病常會出現膀胱出口阻塞的症狀，這些現象更常是因為良性攝護腺增生所引起的，只是從臨床上，無法辨別是良性還是惡性的攝護腺病灶。最好的分辨方式，就是出現相關症狀時，盡速就醫檢查，確定病況並接受治療。
攝護腺癌初期症狀與攝護腺肥大症狀非常相似，但兩者還是存在著相當大的差異性！根據衛福部公布「110年癌症登記報告」，攝護腺癌成為男性十大好發癌症中第六名。醫師說明，攝護腺癌早期症狀難發現，病患踏入診間就醫時，已有30%的患者為末期患者，存活率偏低。
擺脫攝護腺困 預防勝於治療
現代忙碌生活，常常無法從飲食中獲得足夠的營養，這也讓保健食品變得非常重要！但保養品不是吃多就有效，而是要對症下藥！
5大必備保養精華
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- 南瓜籽油：豐富維生素、礦物質、植物性營養素，提供大量健康脂肪、鐵、鎂、鋅，幫助調節生理機能，讓男性順暢穩流。
- 番茄紅素：擁有10%高濃度、高穩定番茄紅素，營養價值高，可促進新陳代謝，搭配南瓜籽油，有助加乘吸收率。
- 黑紅瑪卡：嚴選德國專利MacaPro，具有「祕魯人參」美名，顏色越深營養價值越高，不僅能提升體力和耐力，也能增強男性的性能力和生育力。
- 透納葉：5大專利認證萃取，富含維生素和礦物質，除了有助於提升精力外，還有利尿、排便順暢及提高男性幸福感也有大幅的幫助。
- 葡萄糖酸鋅：鋅是人體不可或缺的微量礦物質，要選擇有機鋅或葡萄糖酸鋅，吸收率比較好。
家醫科黃建銘醫師建議，透過食物攝取外，也要搭配保健食品，才能達到食療上的加倍保養效果，有效減少攝護腺疾病的發生機率。
黃建銘醫師也強調，攝護腺肥大是不可逆的，更應該要提早保養，而保健食品不僅有專業的醫療群做諮詢與把關，製造廠商也是臺灣知名生技大廠安全驗證合格廠，不僅堅持最高品質，更講究產品功能有效發揮，希望達到保養及維持健康，讓消費者吃的安心，食在放心。