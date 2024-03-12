囤房大戶小心了！民眾黨團提案提高「空屋稅」鼓勵空屋釋出

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黃珊珊指出，2023上半年《平均地權條例》修法通過，尚未發揮打炒房效果，同年8月，政府推動「新青年安心成家貸款」（新青安貸款），反而助長買氣，還拉抬房價。「政策左手打右手」，讓年輕人「棄購房、選租房」，卻又面對租金不斷上漲、惡房東霸道「不給申請租金補貼、不給遷戶籍、不修繕住宅、超收電費」等租屋糾紛，使租屋族成為辛苦的弱勢族群。
黃珊珊直言，鼓勵空屋釋出、興建社宅是落實居住正義的重要工作。根據統計，台灣空屋率估計約13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，而多房族仍持續成長，財政部統計顯示，2023年度全國有54萬5,586人持有非自住住家用房屋，比2015年度的33萬6,264人，8年間增加約20萬9,322人。
為落實居住正義，有感降低人民住房壓力，民眾黨團提出《促進全國住宅使用特別稅條例草案》，課徵對象為非自住住家用房屋超過３房以上者，而出租、勞工或學生宿舍、進行都更與危老等予以免徵。稅率部分，基礎稅率25%，每年得累加5%稅率，上限最高至50%為止。
稅額計算為「前一年中央租屋補貼每坪租金中位數Ｘ持有者全國歸戶統算非自住住家用房屋總坪數」，舉例來說，台北市大安區可能是1600元，乘以在全國總歸戶的坪數，比方說是30坪，再乘以25％的稅，不拿出來出租，可能一年要繳15萬元。
黃珊珊進一步補充，若有中央空屋特別稅，可協助分攤財政壓力，《促進全國住宅使用特別稅條例草案》為臨時稅制，施行期間5年，必要時得延長，也可納入落日條款。課徵對象出租及特定樣態免徵，促進空屋釋出，重點是「偏鄉免計」，鄉下祖厝、離鄉空屋不用擔心，而稅收專門用來興辦社宅，達成財務長久永續經營。
立委黃國昌表示，去年716活動就主張訂定「中央空屋稅」，可惜在前一個國會最後一個會期沒有排審，新的國會將繼續貫徹理想及柯文哲主席在總統大選中提出的政見，實現居住正義。
黃國昌進一步指出，民眾黨團同時提出《預算法》第83條修正草案，目標強化財政紀律、停止空白授權，以解決台灣十幾年來特別預算浮濫的問題。黃國昌進一步說明，這些浮濫編列特別預算，都是援引《預算法》第83條第四款的空白概括條款「不定期或數年一次之重大政事」，但國家政務的推行，本應在年度預算中編列，特別預算的精神是要應付緊急、經濟等重大災變，而不是一再濫用《預算法》第83條第四款，危害財政紀律、傷害世代正義。不管是落實居住正義，還是嚴守財政紀律，都是柯文哲的主張和價值，希望《促進全國住宅使用特別稅條例》的立法、《預算法》第83條的修法，能得到其他在野黨支持。
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，肯定民眾黨團率先提出《促進全國住宅使用特別稅條例》修法，相信會有效促進都會區空屋釋出。話鋒一轉，彭揚凱向民進黨政府喊話，空屋囤房稅已經被延宕5年，2019年有5000位民眾提案連署，最後被行政部門以「窒礙難行」否決；2021年財政部又說「全國總歸戶一定做不到」；「去年要選舉的時候，民進黨政府就突然可以做到了」，才推動囤房稅2.0，但大家都知道，目的是堵住來自年輕人的批評，實際上卻效果甚微。
彭揚凱也呼籲國民黨必須信守承諾，他指出，無論是去年716活動中，新北市長侯友宜和黨團三長上台，還是侯友宜競選總同時的政見，都承諾推動空屋稅，呼籲國民黨趕快動起來，或跟民眾黨團合作，及早讓《促進全國住宅使用特別稅條例》通過。