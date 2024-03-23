槍手「血洗」莫斯科音樂廳逃走！有人裝死保命 廁所發現多具遺體
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布勝選連任還不到一週，首都莫斯科西北市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Complex），22日晚間就發生大型槍擊事件，據信造成至少70人死亡，145人受傷，極端組織「伊斯蘭國」已經認責，還聲稱施襲者「都已平安返回基地」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，這起事件是該國近20年來，死傷最慘重的一樁攻擊，多名槍手持自動步槍朝民眾掃射，還扔擲手榴彈或燃燒彈等物，造成大火。蒲亭已與莫斯科地區州長沃羅比約夫（ Andrey Vorobyov）、負責社會事務的聯邦副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）、衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko ）等人召開緊急會議，3人也向蒲亭匯報了針對受害者的後續援助情況。
有倖存女性驚恐回憶，事發後槍手一度堵在出入口，導致逃生困難，她是先靠倒地「裝死」騙過槍手，接著靠濃煙掩護，伺機爬到門口，再起身逃命。
報導指出，由於現場太過混亂，不少死者的死因並非遭到槍擊，而是大火引發的濃煙。搜救隊在廁所、清潔工儲藏室等地，發現多具受害者遺體，認為他們應該是為了躲避槍擊，結果卻在火災中因濃煙窒息而亡。