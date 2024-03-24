日本「食人菌」激增！台大醫超淡定：到處都有　致死可能性曝

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針對北韓所稱「暴發性A型溶血性鏈球菌」，在日本又被稱為「食人菌」。黃立民指出，「A型鏈球菌」與民眾常聽到的「肺炎鏈球菌」雖是親戚、但兩者「並不相同」。
黃立民指出，「A型鏈球菌」屬於一種「噬肉菌」，主要是透過飛沫傳染，是環境中一直存在的細菌，不論各個國家、地區都有，故通常沒有國際間疫情威脅的問題，也不會特別為了這樣的細菌做國際旅遊管制，感染時會造成扁桃腺發炎、猩紅熱（全身紅疹、脫皮）等症狀，主要影響區域為上呼吸道。
不過，黃立民指出，如果感染者的免疫力較差，細菌可能會進入脖子較深處、引發軟組織感染，最常碰到的就是小朋友感染後、細菌跑到脖子的軟組織，造成「深層頸部感染」，也因為這個菌種會吃掉軟組織的特性，不小心可能就會造成周邊的血管、動脈、神經破壞，甚至引發大出血或菌血症。
黃立民進一步指出，如果患者免疫力不佳，皮膚外部又有傷口、剛好感染了「A型鏈球菌」，傷口就會出現組織壞死的情況、外觀像是被挖掉一個洞一樣，也因為看起來像是「傷口被吃掉一塊，看起來很可怕」，所以被稱為「食人菌」。
對於A型鏈球菌的治療，黃立民表示，以小朋友來說，確認感染後會安排住院、使用較強的抗生素治療一到兩週；如果有傷口感染，則需要先進行清創手術，並使用足量的抗生素，而一般來說，A型鏈球菌對於抗生素的敏感性佳、只要有使用都能控制下來。
因此，黃立民指出，就台灣來說，醫療院所大多能妥善的處理感染A型鏈球菌的傷口，在抗生素投藥上也都沒有問題，因此如果在台灣出現死亡個案，「應該是特例」，但糖尿病、尿毒症、神經系統異常、有傷口卻無法察覺、褥瘡、本身體質虛弱者，仍存在死亡風險。
疾管署副署長曾淑慧則指出，「A型鏈球菌」又被稱為「化膿性鏈球菌」，屬於一種beta溶血性革蘭氏陽性細菌，除了感染喉嚨之外，也會感染皮膚、造成膿皰瘡，造成蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，就會造成壞死性筋膜炎，或是引發猩紅熱、之自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病、後鏈球菌性腎小球性腎炎、反應性關節炎等繼發性病症。
雖A型鏈球菌並非法定傳染病，但曾淑慧指出，根據疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測資料顯示，自去（2023）年第1週起，化膿性鏈球菌每週檢出件數呈上升趨勢，並於去年第46週達到高點52件後開始下降，今（2024）年第1週至第11週，每週件數介於22至36件。