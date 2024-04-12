愛狐人士出列！專家：人類「最好朋友」曾是狐狸 古墓見人狐同葬
現在說到人類最好的動物朋友，相信大多數人認為不是狗就是貓，但科學家在南美洲一座古老墳墓中發現，與人類同葬的動物是已經滅絕的南美洲狐狸種Dusicyon avus，這表明曾經有一段時間狐狸被人類當作寵物飼養在身邊，地位不下於今日的狗狗。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，考古學家於1991年在阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）北部發現一座古代墳場，裡面葬有人類和犬科動物的屍體。而科學家最新研究發現，這個犬科動物是已經滅絕的南美洲狐狸種Dusicyon avus，且狐狸屍體被安放在墳墓內，生前狐狸所吃食物與人類相同，且骨頭上沒有切割痕跡，種種跡象顯示，狐狸很可能是被當作寵物飼養在人類家中。
這項發現增添了新的證據，表明狐狸曾被人類馴服，並被人類視為同伴關係。事實上，不只是在巴塔哥尼亞這座古墓，近年有越來越多古代墳場都能找到類似的證據。
西班牙拉科魯尼亞大學的古生物學家德安格萊德（Aurora Grandal-d’Anglade）表示，南美洲人曾將狐狸當作寵物的發現，與歐洲和亞洲其他地區的狐狸墓葬證據一致。「狐狸沒有理由不能被馴化」，德安格萊德指出，在許多不同文化的社會中，人類皆經常將動物養在家裡作為陪伴，而狐狸也能扮演這種寵物的角色。
德安格萊德表示，專家經常將古代人類馴化狗的過程解釋為人類需要狗狗充當幫手，協助進行狩獵或放牧。但從狐狸曾被人類當作寵物的歷史來看，或許古代人類飼養動物只是為了陪伴，人與動物之間單純是感情和夥伴關係，而不是把動物當作一種工具。