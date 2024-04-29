台中發展太快後遺症？三代在大坑種筍卻不算農民 市府曝原因
台中市筍農向市議員曾朝榮陳情，自己一家三代都在大坑山區種筍，父親過世後他繼承筍園，卻因土地被劃為風景區，被告知不能參加農保，但大坑地區面積有3000多公頃，風景區僅占1/3，如此限制太不合理。農業局長張敬昌說，目前大坑地區已被編入都市計畫內用地，將請示中央有無解套方法。
記者顏幸如／台中報導
海拔112公尺至859公尺的大坑風景區位於台中市北屯區，區內有多條登山步道，一直被台中人視為健身踏青的後花園未來捷運綠線將延伸至此，發展可期。日前有筍農向曾朝榮陳情，指自己父親過世後，他繼承家裡筍園每天辛勤耕作，卻無法和祖父、父親一樣加入農保，農會表示筍園土地已經被劃為風景區，以致加保的地目不符。
曾朝榮說，台中市政府於1976年開發成立大坑風景區、2014年實施風景區細部計劃，大力發展觀光。但事實上風景區只佔全區1/3，其他2/3仍做農業使用，農民在這裡種植竹筍、柑橘、花卉維生，卻礙於土地編定，明明實際從事農業行為，卻不能加入農保，不是太荒謬嗎？
農會輔導休閒農業科長吳建威證實，這幾年確有因為地目變更，父親往生後繼承既有土地，卻無法加入農保的事實。農業局長張敬昌表示，中央法令確實如此規定，且因都市發展的關係，目前大坑地區屬於都市計畫內用地，而非農業用地，市府將請示中央能否放寬標準，讓有從事實際耕作行為的農民取得農保資格。