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年薪60萬「新青安貸8成」買729萬新房　他嗆：5年後房貸套牢一堆

▲網友分享自己年薪60萬，買桃園龜山A7總價729萬新成屋，新青安核貸8成過關。內行示警，5年後房貸恐套牢一堆人。（圖／台灣房屋提供）　
▲網友分享自己年薪60萬，買桃園龜山A7總價729萬新成屋，新青安核貸8成過關。內行示警，5年後房貸恐套牢一堆人。（圖／台灣房屋提供）　

記者徐銘穗/綜合報導

新青安貸款是德政還是毒藥？一名女網友分享自己年薪60萬，有20多萬元信貸、卡費，買了桃園A7總價729萬元的新成屋，一度擔憂自己申請新青安貸款不會過關，但銀行最後核貸8成、期限40年，還有5年寬限期，讓她開心撒花。不過，女網友新青安核貸過關卻讓內行人感到擔憂，示警「5年後房貸要套牢一堆人了」，引發熱議。

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有信貸、卡費！新青安貸8成也過關

原PO今（14）在PTT上討論新青安核貸個案，指出申請人年薪60萬元，有信貸20多萬、數萬元卡債，指銀行對保看了身分證，之後補戶籍謄本，然後沒在看其他財力證明，對保2個月房貸通過，總價729萬元A7新成屋，新青安貸款8成、近600萬元過關，貸款期限40年、寬限期5年用到滿。

當事人試算，前3年利息1.775%，每月只要付8600多元；第4~5年利息2.15%，月繳約1萬元，寬限期過後每月房貸則要繳將近2萬元，總利息約300萬元。

5年寬限期過後　一堆人繳不起房貸崩潰？

原PO質疑，銀行聯當事人這樣的還款能力，也敢貸通過，批評：「我只能說政府要套牢台灣人不手軟！」只能祈禱當事人一輩子不要有額外大開銷，身體健康、公司不倒、長輩不生病，但一輩子也就被一棟房子給套牢了。他還警告：「5年後寬限期過，不知道有多少人會繳不出每月房貸而崩潰！

貼文引發兩派論戰，一派認同原PO觀點，批評「新青安不就拿下一代的錢去透支」、「戲劇的最高潮，泡沫快破了！」但另派則認為，舉例的個案年薪60萬元，買10倍年薪總價的房子不算太誇張，「年薪60萬還硬買3000萬房才會出大事」，認同房貸不用繳到完，「5年後高歌離席，都是賺」。

25~35歲買房增逾2成　專家：新青安助上車

聯徵中心統計顯示，去年第四季25~30歲房貸新增樣本數6917件，季增幅度達25%，30~35歲新增樣本數9649件季增21%，20~25歲雖然只有2253件但也季增28%，幅度都明顯高於40歲以上的年齡層，不過因為首購的資金有限，貸款的中位數幾乎都是接近8成，呈現貸好貸滿，且現在購屋千萬已經是普遍現象，各年齡層購屋時的房屋鑑估值都超過千萬元。

▲聯徵中心各年齡層房貸統計。（圖／信義房屋提供）
▲聯徵中心各年齡層房貸統計。（圖／信義房屋提供）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安的確可以幫助年輕人降低購屋負擔，不過首購族在購屋時第一個問題並不是房貸，而是自備款的來源，從25~35歲購屋族群的買氣增加來看，背後應該不少是有父母資助幫一些忙，過去在雙北市父母幫忙相當常見，這波雙北外的都會區漲勢凌厲，父母幫忙扛一些自備款的狀況應該也漸漸變多。

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