直接訂日本旅館虧大了！行家「多1步驟」秒省3千多塊：已變成常態

免等黑五！好市多「年中促銷」會員瘋搶　衛生紙、洗衣精一次降價

▲不用等好市多黑五！好市多年中促銷檔期開跑，優惠力度堪比黑色購物節，即起至5月26日前包括洗衣精、衛生紙都有特價。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲不用等好市多黑五！好市多年中促銷檔期開跑，優惠力度堪比黑色購物節，即起至5月26日前包括洗衣精、衛生紙都有特價。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多年中促銷檔期開跑，優惠力度堪比黑色購物節，即起至5月26日前多款熱門搶購的商品都有特價，包括「Samsonite Amplitude 行李箱兩入組」現省千元，還有五月花抽取式衛生紙現折70元，好自在熊抱超柔安睡褲、Tide無色香洗衣精一次優惠，還有黑五超人氣的打架洗髮精「Herbal Essences」也限時優惠，本次促銷商品多是日常生活用品，也讓不少會員嗨喊「好多日用品可以買起來」、「許多家裡愛用款都一起特價了~要找時間去搶便宜了」。

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🟡好市多
📍門市｜5月10日至5月14日

◾五月花妙用棉柔抽取式衛生紙130抽Ｘ36包入，原價349元、特價279元，現折70元
◾SAMSONITE行李箱兩入組22+29吋，原價5579、特價4429元，現折1150元
◾雀巢可可早餐脆片500g X 2入，原價299元、特價239元，現折60元
◾好自在 熊抱超柔安睡褲4片X4包入，原價499元、特價399元，現省100元
◾Herbal Essences 藍薑草本豐盈清香洗髮露，原價569元、特價459元，現省120元
◾蘭諾衣物芳香豆885毫升X3入，原價799元、特價639元，現折160元
◾半熟迷你麵包50gX24入，原價198元、特價158元，現折40元
◾法式小麵包餅乾蒜香風味120gX6包，原價379元、特價259元，現折70元
◾Tide 汰漬 無色香洗衣精4.55公升，特價659元

▲最受女性歡迎的好自在超柔安睡褲買一送一只要209元。（圖／品牌提供）
▲好自在 熊抱超柔安睡褲4片X4包入，原價499元、特價399元，現省100元。（圖／品牌提供）
🟡全聯
📍門市｜5月10日起至5月23日
◾全店冷凍水餃單筆任2件現折10元
◾泡麵單筆每滿299元現折30元
◾奇津旺餃高麗菜豬肉1700g，特價147元、單顆約1.5元
◾禎祥熟水餃 豬肉高麗菜/豬肉韭菜1275g，特價112元、單顆約1.5元
◾義美素食水餃高麗菜1050g，特價129元、單顆約2.2元
◾Acecook逸品杯麵 博多豚骨風味73g，第2件5折，原價28元、特價21元
◾Acecook逸品杯麵 仙台辛味噌風味 73g，第2件5折，原價28元、特價21元
◾Acecook Siukay 特辣海鮮風味炒麵 127g，第2件5折，原價31元、特價23元
◾隨緣紅燒嫩菇湯麵96g，特價29元
◾統一麵蔥燒牛肉風味／肉骨茶風味，四入特價78元、平均單包15.6元

▲全聯5月10日起至5月23日，推動繳稅季省錢大作戰，全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵單筆每滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
▲全聯5月10日起至5月23日，推動繳稅季省錢大作戰，全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵單筆每滿299元現折30元。（圖／全聯提供）

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