中國網紅「胖貓」輕生引熱議！矢板明夫：北京想蓋過廣東路塌事件

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矢板明夫指出，「胖貓」輕生是發生在4月11日，但該事件在中國網路登上熱搜榜第一名，則是5月以後的事，恰巧5月1日凌晨，中國廣東省梅龍高速公路發生大面積坍塌，造成了48死30傷的慘劇。按道理說，高速公路坍塌是重大公共安全事件、關係到每個國民的生命財產安全，如果發生在日本，一定會有很多官員丟掉烏紗帽、弄不好連首相都要辭職。而眾所周知，中國的網路話題是由政府控制的，令人不得不懷疑，「胖貓」事件是當局為了掩蓋高速公路坍塌的爭議，而被炒熱起來的。
最後，矢板明夫也提到此事衍伸出來的「案外案」，即因為胖貓生前為了資助女友開花店，省吃儉用、每天只敢點10元人民幣外賣，所以他輕生後，有不少網友會叫外賣送到重慶長江大橋來悼念他，卻被發現外賣送的很多是空餐盒、只裝了清水的杯子，調查後外賣商家聲稱，是因為想到這些餐飲會被拋入長江祭奠胖貓，所以故意「漏」裝食物到外賣盒，現已查出至少有5 家餐飲品牌涉案，打下：「騙婚事件在全世界經常發生。但是這麼多餐飲店集體欺騙顧客，應該在別的國家不會發生。這也反映了中國特色。」
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