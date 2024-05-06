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中國網紅「胖貓」輕生引熱議！矢板明夫：北京想蓋過廣東路塌事件

▲中國21歲遊戲網紅「胖貓」，4月在重慶長江大橋輕生一事，近日在中國引發網路熱議，有分析認為，這不排除是當局為了掩蓋廣東梅龍高速公路塌陷的爭議，而刻意炒作。（圖／取自微博）
▲中國21歲遊戲網紅「胖貓」，4月在重慶長江大橋輕生一事，近日在中國引發網路熱議，有分析認為，這不排除是當局為了掩蓋廣東梅龍高速公路塌陷的爭議，而刻意炒作。（圖／取自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國21歲知名遊戲網紅「胖貓」，疑似因為遭前女友「譚竹」敲了51萬人民幣（約新台幣232萬）竹槓，再被以冷暴力方式逼迫分手，近日選擇在重慶長江大橋輕生，事件在中國引發熱議，前女友穿熱褲拍片道歉也挨轟。日本資深媒體人矢板明夫認為，此事不排除是北京刻意炒作，為的是掩蓋國民對廣東梅龍高速公路坍塌、造成48死30傷的關注。

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矢板明夫5日晚間在官方臉書上分析，近日在中國網路上，最熱門的100個話題中，「胖貓」事件就佔了三分之一，然而，看到該新聞被炒，他覺得有點不可思議，因為騙婚在世界各國都會發生，受害者被騙到家破人亡的案例也不在少數，不是說這種事件不值得關注，但成為全中國「最熱門」的話題，不禁讓人覺得有人為炒作的嫌疑。

矢板明夫指出，「胖貓」輕生是發生在4月11日，但該事件在中國網路登上熱搜榜第一名，則是5月以後的事，恰巧5月1日凌晨，中國廣東省梅龍高速公路發生大面積坍塌，造成了48死30傷的慘劇。按道理說，高速公路坍塌是重大公共安全事件、關係到每個國民的生命財產安全，如果發生在日本，一定會有很多官員丟掉烏紗帽、弄不好連首相都要辭職。而眾所周知，中國的網路話題是由政府控制的，令人不得不懷疑，「胖貓」事件是當局為了掩蓋高速公路坍塌的爭議，而被炒熱起來的。

最後，矢板明夫也提到此事衍伸出來的「案外案」，即因為胖貓生前為了資助女友開花店，省吃儉用、每天只敢點10元人民幣外賣，所以他輕生後，有不少網友會叫外賣送到重慶長江大橋來悼念他，卻被發現外賣送的很多是空餐盒、只裝了清水的杯子，調查後外賣商家聲稱，是因為想到這些餐飲會被拋入長江祭奠胖貓，所以故意「漏」裝食物到外賣盒，現已查出至少有5 家餐飲品牌涉案，打下：「騙婚事件在全世界經常發生。但是這麼多餐飲店集體欺騙顧客，應該在別的國家不會發生。這也反映了中國特色。」

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