拿飛機行李「紅色等最久」? TikTok影片吸7000多萬觀看　遭斥胡扯

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根據《紐約郵報》報導，該段影片宣稱，先裝運紅色行李箱，這樣到卸貨時，紅色行李箱就會是最後一批出現在行李輸送帶上的。有觀眾認為，影片言之有理，因為紅色行李箱最顯眼，可以更容易檢查裝載區域的角落是否還有其他物品，防止暗色行李在黑暗的角落被遺漏；還有人留言詢問：「什麼顏色的行李箱會最後才被裝上機？因為我想買那種顏色，謝謝。」
@airportlife_Boeing 737 loading! 💪🏻✈️ #airport #aviation #aircraft #plane #flight
♬ i like the way you kiss me - Artemas
報導指出，眼看「紅色行李箱等最久」的迷思竄起，航空業人士忍不住出面反駁，比如荷蘭皇家航空（KLM）就透過官方TikTok頻道拍片回應，說行李裝運的順序，「跟各位用什麼顏色的行李箱毫無關係」，並質疑最初瘋傳的影片是在故意誤導或提供假訊息，直言地勤人員「根本沒有那麼多時間和空間」，來按顏色分類、裝載行李。
報導並引述1位，自稱曾在機場停機坪工作5年的Reddit用戶回應，嘲諷道：「如果我們要花時間和精力，去為不同顏色行李箱分類，那我現在可能還在裝載2015年的航班。」
@klm@AirportLife✈️ Have you been wondering for days why red bags are loaded first? Well, here is the truth! ✈️ #KLM #Royaldutchairlines #redbags #luggage
♬ original sound - KLM Royal Dutch Airlines
美國《赫芬頓郵報》先前也曾報導，航空公司更有可能是按照重量，將行李平均安置在貨艙內，以便平衡機身整體重量，所以即使是最先報到、掛行李的旅客，下機後也不代表就要等最久才能拿到行李。