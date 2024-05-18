科學家研發「生物混合微型機器人」！自動播種造林 應對氣候挑戰
義大利理工學院（IIT）與與德國弗萊堡大學（University of Freiburg）的科學家進行合作，研發出一款名為HybriBot的「生物混合微型機器人」，重量僅有60毫克，大小宛如小型昆蟲，材質結合天然的麵粉膠囊和燕麥果實，可根據氣流與濕度變化，模擬出種子傳播機制，能夠在人力所難及的地區進行播種，完成大規模造林或是重塑植被保護生物多樣性等任務，以應對未來氣候變遷帶來的挑戰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，HybriBot採用3D微型加工技術而成，採用天然材質，旨在讓HybriBot執行播種任務後能夠自然分解，不給環境或野生動物帶來任何傷害。
研究團隊表示，HybriBot會對水分產生反應，結合空氣中的氣流與濕度，自動進行播種任務，過程中完全不需要任何外部能源，旨在模擬植物種子在自然環境中的傳播機制，是歐洲「I-Seed」計畫中的一個項目，HybriBot問世也被視為是仿生機器人領域的重要成就。
經過實測，HybriBot能夠在人所難及的荒涼地區進行播種，除了在未來大規模造林工程中潛力可期，HybriBot種植復育的植被也能成為支援蜜蜂生存的生態系統。
主導HybriBot研發的科學家菲奧雷洛（Isabella Fiorello）表示，HybriBot是一門跨越諸多學科與領域的研究項目，旨在應對日益急迫的環境危機，為人類找出一項永續安全又對環境友善的解決方案，能在各種環境中播種，在大規模造林、重建植被、保護生物多樣性等方面邁出重大一步。