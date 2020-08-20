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蔡霞案發酵 中共黨校下令思想政治與習核心一致

中央社
calendar_today2020-08-20 14:26:36

▲中共中央黨校前教授蔡霞因公開批評習近平，被中共中央黨校以發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」為由，開除黨籍、取消退休待遇。（圖／翻攝自立場新聞）
▲中共中央黨校前教授蔡霞因公開批評習近平，被中共中央黨校以發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」為由，開除黨籍、取消退休待遇。（圖／翻攝自立場新聞）
（中央社台北20日電）中共中央黨校退休教授蔡霞因批評中共總書記習近平為黑幫老大，日前遭開除黨籍及取消退休待遇。中共中央黨校更為此下令「汲取教訓」，在思想政治行動上與「習核心」黨中央保持高度一致。

根據中共中央黨校官網19日刊登的公告，8月17日上午，中央黨校（國家行政學院）召開各直屬單位主要負責人、黨組織負責人會議，通報蔡霞案件，部署開展「警示教育」工作。會議由被視為習近平主要智囊之一的中共中央黨校副校長何毅亭主持。

何毅亭在發表談話時要求，各級黨組織和全校教職工要從蔡霞案中「吸取深刻教訓，舉一反三、引以為鑑，提高政治站位，牢記初心使命，在思想上政治上行動上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

他強調，全校教職工都要嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，著力提高用學術講政治的能力和水平，「決不允許散布違背黨的理論和路線方針政策的意見，決不允許公開發表同中央決定相違背的言論，決不允許編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論，決不允許參與各種非法組織和非法活動」。

由於蔡霞事件發生時，她已身在美國，何毅亭也在會中要求，黨校要強化組織觀念、嚴守組織紀律，「嚴格履行因私出國（境）報批手續，如實報告個人有關事項」。

他並稱，要進一步「做實、做細離退休教職工思想政治工作，建立健全相關規章制度，對重點人員更要有針對性地開展工作」。堅持嚴格執紀，嚴格責任追究，對違規違紀行為零容忍。

今年5月間，一段疑似蔡霞在紅二代聚會場合的錄音流傳在網路上。錄音說，中共第18屆三中全會拋出取消國家主席任期制的修憲問題，在黨內程序上並不合法，但沒有一個中央委員敢提出問題，「這個黨本身已經是一個政治殭屍」。

錄音還說，不支持實體經濟、妄議中央，和對黨不老實就都成了罪名，「沒有了法治的味道、政黨的感覺」，中共總書記習近平「成了個黑幫老大」。

中共中央黨校17日在網頁宣布，開除蔡霞黨籍並取消其退休待遇，並指她發表有「嚴重政治問題和損害國家聲譽」的言論，「性質極其惡劣、情節極其嚴重」，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。

蔡霞接受外媒專訪時則強調，很慶幸能與中共脫鉤，回歸到人民群眾中去，但她堅持走法律程序捍衛自己的退休養老權利。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1090820

關鍵字

中國大陸 中共黨校 蔡霞 習近平 處分

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