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美國疫情慘重　拜登：都是川普「置之不理」所害

中央社
calendar_today2020-08-24 17:56:31

▲拜登指責川普「置之不理」導致美國COVID-19疫情慘重。（圖／翻攝自People.com）
▲拜登指責川普「置之不理」導致美國COVID-19疫情慘重。（圖／翻攝自People.com）
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國共和黨全國代表大會前夕，民主黨總統候選人拜登今天偕競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）受訪表示，2019冠狀病毒疾病重創美國，都是川普「置之不理」所害。

民調持續落後拜登（Joe Biden）的川普因為對疫情回應不當而飽受批評，他不僅力倡提早解封、先前不太願意戴上口罩，甚至堅稱2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）的病毒將會「消失」。

拜登告訴美國廣播公司（ABC）：「我不把當前的危機怪到他頭上。」「我怪他置之不理，不思解決。」

美國目前有近570萬人感染，17萬7000人病逝。

隨著經濟因疫情相關的封城而崩壞，拜登再一次表示，要讓經濟重回正軌，唯有控制病毒。

他矢言注意針對疫情的科學建議，即使那代表著美國必須再一次封城。

拜登還批評說，儘管證據已經指出屏障是打破武漢肺炎傳染的最好方法之一，但仍有部分美國人以「自由」為由，到現在還是抗拒戴口罩。

他說，這是「我第一次聽到大家說，做某些愛國的事能夠救人，卻會影響他們的自由」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090824

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

川普 新型冠狀病毒 拜登 美國總統大選 美國疫情

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