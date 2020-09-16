美駐中大使將離任　環時：繼任者可能是鷹派

（中央社台北16日電）美國駐中國大使布蘭斯塔德將於10月初離任返美。中共官媒環球時報引述分析稱，布蘭斯塔德的穩健作風讓白宮的鷹派不滿，因此種下去職的原因。未來繼任者極有可能是對中強硬的鷹派人物。



