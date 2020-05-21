李唯楓喊陳瑀希「寶貝」　阿達擔心問：會不會暈船？

阿達率領正妹班底主持的狼谷競技台《Game什麼東西》，最近節目充滿粉紅泡泡，在短劇中設定為校花的陳瑀希（小茉莉），終於出現了交往對象李唯楓，2人不顧旁人眼光，牽手調情大放閃，李唯楓微笑放送電眼，讓陳瑀希臉紅心跳，阿達看不下去在旁邊提醒她：「妳看他的眼神都是愛心耶，會不會真的暈船？」



▲李唯楓（右）和陳瑀希一起打電玩。（圖／狼谷娛樂） 陳瑀希為了維持身價，一直刻意保持單身，《Game什麼東西》安排李唯楓成為陳瑀希第一個公開承認的男友，她還帶男方回家，甘願幫他按摩、剪指甲，讓眾室友看傻眼。





李唯楓也不顧旁人眼光，多次喚陳瑀希「寶貝」，對她深情告白：「我以前不成熟，享受被很多人追的感覺。但現在，是時候讓大家知道我們的關係！別管旁人怎麼想，我們開心才是最重要的！」甜到出汁的情話，逗得陳瑀希臉紅心跳，聲音不經意高八度撒嬌，連阿達都在短劇後直指李唯楓是真的在放電，懷疑陳瑀希會「暈船」，小優也說兩人有CP氛圍。



▲阿達（右）擔心陳瑀希真的暈船。（圖／狼谷娛樂） 但趁李唯楓不注意時，陳瑀希卻學八點檔壞女人的口氣，道出她跟李唯楓交往是「為了替姊妹報仇」，還狠毒地說：「這世界上沒有我陳瑀希搞不定的男人！這種渣男，我不可能真的愛上他，我要他身敗名裂，錢才盡失！」首次的壞女人演技，讓阿達、小優等人都笑翻，她也多次笑場想逃跑。



