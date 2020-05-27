高中就是校花！袁艾菲曝白歆惠非凡模樣　「我們是腦粉」

FUN TV頻道推出袁艾菲的「艾菲的小廚房」，邀請到高中時期的學妹林予晞一同來做菜，被問到求學階段誰才是真正的校花，兩人不約而同的表示，最欣賞的對象就是學姐白歆惠，袁艾菲更是興奮爆料：「白歆惠當時在學校，再醜的制服穿在她身上怎麼樣都美，連凡人無法駕馭的體育服搭皮鞋，穿在她身上更是莫名的有型，甚至她的掃除工作是倒垃圾，甩著垃圾的模樣也超美！」林予晞更是附和：「我們都是學姐的腦粉，學姐做什麼都對！」

▲林予晞（右）、袁艾菲都相當崇拜白歆惠。（圖 / 風雅國際提供）

袁艾菲更是加碼偷偷爆料，自己曾經遇過一個英聽老師曾經在課堂上挫屎，依據她的說法是因為老師是個負責任的人，大概是想把課程完成，結果最後卻憋不住只留下一句：「I’m sorry」就衝去廁所，大家本來還搞不清楚發生什麼事，結果看到褲子上有黃黃的，大家才驚覺老師挫屎了。

▲林予晞（左）說袁艾菲會水逆到2035年。（圖 / 風雅國際提供）

此外，林予晞表示最近自己很熱衷於科學命理分析，主要是透過觀察年份來分析運勢，像是行星變化的那一年，會出現人生的轉捩點，於是她將袁艾菲視為練習對象，做了一個簡單的運勢分析，並透露袁艾菲從此刻開始會一直水逆到2035年，讓她當場傻眼直呼：「哪有人會水逆這麼久！！」不過林予晞也表示艾菲晚年走進天秤座，會是一個優雅的老太太，好比松島菜菜子，這才讓袁艾菲心情有稍微平復。

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