男星收IG停權私信　按照步驟填資料險釀禍

鼓鼓（呂思緯）

去年年底推出的新

專輯《蟲洞》，入圍了

第

13屆

Freshmusic Awards的「

年度10

大專輯」、「年度大躍進」、「年度10大單曲」，鼓鼓感謝專輯的製作人王昱辰，以及一同參與專輯的音樂人，「很開心，辛苦做的音樂被大家聽到，尤其在好音樂輩出的時代，能被聽到真的很不容易。」

前陣子因為疫情關係，鼓鼓放緩腳步，玩滑板、衝浪，學琴、學唱歌、學跳舞 學英文充實自己，更將自己的學習成果在IG分享《Fri9Night》自製新節目與歌迷分享，他表示：「這段時間抓到自己的步調，不跟著公式走，像是不用定鬧鐘睡到自然醒，讓自己好好休息、沉澱，體會什麼是真的想做，多花點時間認識自己。」也因為每週《Fri9Night

》讓他認識了很多朋友，收獲良多。

▲鼓鼓趁疫情期間，充實自我。（圖／相信音樂提供）

而近來不少人的臉書粉絲專頁被盜，鼓鼓也差點成為受害者，日前他的

IG

收到假帳號寄的停權私信，他一時不查按照網址步驟填寫資料，所幸一填完發現不對勁，馬上問了同事，證實是詐騙，在詐騙人員侵入帳號前，立刻改了密碼，救回官方帳號，他以「過來人」身分呼籲：「最近有很多詐騙，千萬不要亂點網址！」