AKIRA中文宣布「週五夜晚」有驚喜　強壯體格先曝光！

▲AKIRA(左二)將率領「EXILE THE SECOND」於本週舉辦線上演出。(圖/LDH Taiwan)

▲AKIRA最近勤健身準備線上演唱會。(圖/LDH Taiwan)

日本團體「放浪兄弟」公司LDH今年因疫情影響,共取消上百場的演唱會,為了提供歌迷新的娛樂內容,AKIRA所屬的「EXILE THE SECOND」將於7月3日舉行線上演出,他同時秀標準中文問候歌迷,並在社群上傳準備的過程,努力健身的模樣相當帥氣。AKIRA將率領「EXILE THE SECOND」於本週五線上開唱,他秀中文表示:「大家好!我是AKIRA,我們將於7月3日在ABEMA直播線上演唱會,全球196個地區,只要透過ABEMA付費,不用加入會員就能收看我們的演唱會,敬請期待我們全新的表演!7月3號日本地區晚上8點,台灣、香港地區晚上7點,一起和我們引爆夜晚時光!」LDH今年推出新的娛樂品牌「LIVE×ONLINE」,主打LIVE娛樂滿足粉絲,本週2日至8日將連唱7天,出演者包含「FANTASTICS from EXILE TRIBE」、「EXILE THE SECOND」、「DOBERMAN INFINITY」、「E-girls」、「GENERATIONS from EXILE TRIBE」、「三代目 J SOUL BROTHERS」、「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」等。詳細購票資訊請至ABEMA查詢。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。