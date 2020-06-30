AKIRA中文宣布「週五夜晚」有驚喜　強壯體格先曝光！

日本團體「放浪兄弟」公司LDH今年因疫情影響，共取消上百場的演唱會，為了提供歌迷新的娛樂內容，AKIRA所屬的「EXILE THE SECOND」將於7月3日舉行線上演出，他同時秀標準中文問候歌迷，並在社群上傳準備的過程，努力健身的模樣相當帥氣。
AKIRA將率領「EXILE THE SECOND」於本週五線上開唱，他秀中文表示：「大家好！我是AKIRA，我們將於7月3日在ABEMA直播線上演唱會，全球196個地區，只要透過ABEMA付費，不用加入會員就能收看我們的演唱會，敬請期待我們全新的表演！7月3號日本地區晚上8點，台灣、香港地區晚上7點，一起和我們引爆夜晚時光！」
LDH今年推出新的娛樂品牌「LIVE×ONLINE」，主打LIVE娛樂滿足粉絲，本週2日至8日將連唱7天，出演者包含「FANTASTICS from EXILE TRIBE」、「EXILE THE SECOND」、「DOBERMAN INFINITY」、「E-girls」、「GENERATIONS from EXILE TRIBE」、「三代目 J SOUL BROTHERS」、「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」等。詳細購票資訊請至ABEMA查詢。
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