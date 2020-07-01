許瑋甯首挑戰舞台劇　壓力大虛脫頻做惡夢

舞台劇《我的大老婆》由曾國城、許瑋甯、王琄、姚坤君、范乙霏領銜主演，許瑋甯坦言排練的日子非同小可，每天需具備高情緒、高密度的演員能量，也因此常一排練結束，她都感到非常虛脫。



▲曾國城（左下）擔任最帥外送員，偕許瑋甯（右下）等人在《我的大老婆》排練場為姚坤君（中）慶生。（圖／果陀提供） 許瑋甯表示，「每次的排練都要求演員全方位感官吸收與釋放的力量來真的，也因為這樣的魔鬼訓練，才能夠訓練到培養出最直接的反應演技，都內化到身體裡成就了表演。」她因此壓力大到自爆：「每兩天就做一次惡夢！不是夢到正式舞台上講錯詞，就是掉劇本。」然而現實生活中目前還沒有狀況發生，她期待本周台南首演的到來，昨天最後一次排練結束，她在IG上分享排練後的疲態，對於近兩個月密集相處的劇團時光，以及即將到來的正式演出，許瑋甯：「開心緊張興奮，卻也開始有點捨不得。」



▲許瑋甯（左）首齣舞台劇，搭配台大戲劇戲教授姚君，兩人培養出好感情。（圖／果陀提供） 昨（30）日是姚坤君生日，男主角曾國城忙完整天的電視節目錄影，趕在晚間以「特派外送員」的身份登場，遞上蛋糕給予美好驚喜，讓同時身為台大教授的姚坤君又笑又跳！而范乙霏更曝這次在《我的大老婆》劇中正宮（許瑋甯、王琄、姚坤君 飾）、小三（范乙霏 飾）的火辣之謎，原來她們都是在夏天出生，在劇中各種辛辣個性、姣好身材一覽無疑。范乙霏虧曾國城劇中一次招架九種不同類型的女性：「這個老公很上火。」《我的大老婆》即將於7月4、5日「台南」登場，緊接著7月11、12日高雄至德堂巡迴，8月14至16日登上國家戲劇院。



