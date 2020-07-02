約翰屈伏塔回家「打開衣櫃」　竟有女粉躲在裡面！

約翰屈伏塔是童星出身，演藝生涯超過四十多年，擁有廣大的粉絲，當被問及他遇過最獨特的粉絲追星經驗時，屈伏塔回答，有一次他回到家，打開衣櫃時，竟然有一個女孩躲他的在衣櫃裡，讓他超級吃驚！

儘管被粉絲騷擾的事情常常上演，約翰屈伏塔仍熱衷於使用社群媒體，和粉絲分享自己，他表示：「我熱

愛使用社群媒體，我加入臉書及IG的時間不長，透過這些社群媒體，我可以選擇我想公開的內容，有時會受到越來越多的鼓勵，有時也會有酸民的負面留言，我全都甘之如飴。」

▲▼屈伏塔（左）在片中騷擾別人。（圖／天馬行空）

而關於「追星」與「騷擾」的界線，屈伏塔則表示：「我認為身為名人，在出門前就應該作好萬全準備，如果我到餐廳用餐不想被打擾，那我就會選擇包廂；如果我的心情完全不想受外界干擾，那表示我還沒準備好，我會選擇待在家。畢竟你不能責怪粉絲認出你，或是想得到你的簽名。」

約翰屈伏塔的新片《

頭號粉絲》，便是由美國金屬樂團Limp Bizkit（林普巴茲提特）主唱佛瑞德斯特，根據自身被粉絲騷擾的經驗改編而成，並由他親自執導，而且片中演出瘋狂粉絲的正是約翰屈伏塔，有趣的是，整個劇組幾乎都是屈伏塔的「頭號粉絲」！包括導演佛瑞德斯特以及另一名男主角戴文沙瓦，戴文沙瓦更因為看了屈伏塔主演的《黑色追緝令》，立志當演員。