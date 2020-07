出道長達20年的蕭亞軒至今累積不少死忠粉絲,昨(2)日她在微博上發出一篇悼念文,字字句句充滿不捨,據了解她是為了紀念一位因病過世的歌迷,天后溫暖的舉動惹哭不少粉絲。





蕭亞軒曬出一張粉絲用不同時期的她,所製作出的一張拼貼照,感性寫下:「謝謝你愛我20年,謝謝你的父母給了一個這麽好的寶貝在我的生命裡。」、「You will forever live in my heart.I'll see you one day in heaven.」



▲蕭亞軒微博全文。(圖/蕭亞軒微博) 此外,有網友透露蕭亞軒其實知道這位粉絲,在他病重時還特別幫他找醫院,甚至直接負擔醫藥費,即使最後對方仍沒辦法抵抗病魔過世,但蕭亞軒低調的善行令人相當感動,大家都認為她確實值得粉絲支持20年。(編輯:侯家瑜)



▲粉絲用不同時期的蕭亞軒,製作出一張拼貼照。(圖/蕭亞軒微博)