黃豪平被網友批「不好笑」　朝聖魔術大會一句話想通

故事工廠推《南南戲語》系列演出，分別為《變聲偵探》、《他們等待的那位果陀》、《#越想越不對勁》以及《見笑倫理委員會I＆II》。其中黃豪平除主演《變聲偵探》挑戰90分鐘Non-Stop演出外，更在《見笑倫理委員會I》擔任主持人，談及金鐘紅毯零負評主持帶來的效益，他坦言，「那段時間光環過了，還需要回到現實的層面，自己還要不斷的努力，用自己的實力與表現來爭取工作。」



▲黃豪平（右）舞台劇《變身偵探》90分鐘Non-stop演出，笑虧劇名應該成《瘦身偵探》。（圖 / 故事工廠提供） 黃豪平致力於發展脫口秀，開心這種很孤獨，卻很有成就感的表演形式，逐漸地被觀眾給接受，他曾被酸民嗆，「你講這個不好笑。」因此，透過更高級的笑話去回應網友，他透露，今年在疫情前夕去倫敦，朝聖一年一度的魔術大會，有一個超能力者，揭露自己在爆紅前以超能力者出現在大眾面前，卻承受了很多輿論與壓力，但他的人氣卻因為這些輿論而被推到最頂端，該超能力者分享，「爭議其實是天賜的禮物。」也讓黃豪平有所體悟。



▲黃豪平（右）談及金鐘零紅毯負評主持效益，坦言光環過了要回到現實不斷努力。（圖 / 故事工廠提供） 談及要跟該角色說的話，黃豪平說，「我雖然沒參與到你的人生，但我盡力演繹了你的人生，我希望在每次舞台上，你都能看見自己的靈魂實現夢想的那刻，戲落幕後你也要在那個次元繼續努力喔！」他坦言，這些話也是在對自己說，認為，雖然有過金鐘紅毯零負評的主持，但不能一直沈浸在這個喜悅的氛圍中，「戲落幕後這些都是過去的事情，得一直呈現進步的自己。」



