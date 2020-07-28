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威尼斯影展公佈入圍名單　「漫威華人導演」新片獲提名

記者翁新涵/綜合報導-2020-07-28 20:51:39
▲漫威電影《永恆族》華人導演趙婷新片《無依之地》，入圍威尼斯影展主競賽單元。（圖／達志影像）
「第77屆威尼斯影展」今（28）日公佈入圍名單，本屆因為新型冠狀病毒肺炎疫情的關係，參展影片數量縮減，主競賽單元入圍影片共18部，華語電影很可惜都沒有被提名，倒是執導漫威電影《永恆族》的華人導演趙婷，另一部英語新片《無依之地》入圍主競賽。本屆威尼斯影展將於9月2日開幕。

趙婷導演的《無依之地》，故事講述一個60多歲的女人，在經濟大蕭條中失去了一切，她作為一個居住在貨車裡的現代遊牧民眾，開始了穿越美國西部的旅程，該片由奧斯卡影后法蘭西絲麥多曼主演。

▲《無依之地》由法蘭西絲麥多曼主演。（圖／威尼斯影展官方網站）
▲《無依之地》由法蘭西絲麥多曼主演。（圖／威尼斯影展官方網站）
此外，剛獲得威尼斯影展「終身成就獎」的許鞍華，執導的《第一爐香》也入圍了非競賽單元，該片由馬思純、俞飛鴻、彭于晏、張鈞甯等演出，改編自張愛玲小說，講述女學生與花花公子的故事；而大陸青年導演王晶的《不止不休》則入圍地平線單元，電影根據真人故事改編，描述小人物的北漂故事。

▲《第一爐香》由許鞍華執導。（圖／《第一爐香》劇照）
▲《第一爐香》由許鞍華執導。（圖／《第一爐香》劇照）
「第77屆威尼斯影展」主競賽單元入圍名單如下〜〜

《無依之地Nomadland》，美國

《天人之間In Between Dying》，亞塞拜然

《馬卡路索姊妹Le Sorelle Macaluso》，義大利

《來世The World to Come》，美國

《新秩序Nuevo Orden》，墨西哥

《愛人Lovers》，法國

《Laila In Haifa》，以色列

《親愛的同志Dear Comrades》，俄羅斯

《間諜之妻》，日本

《太陽的孩子Sun Children》，伊朗

《椎心之痛Pieces of a Woman》，加拿大

《馬爾斯小姐Miss Marx》，義大利、比利時

《我們的父親Padre Nostro》，義大利

《夜Notturno》，義大利

《不再下雪Never Gonna Snow Again》，波蘭

《信徒The Disciple》，印度

《明日過後And Tomorrow the Entire World》，德國

《Quo Vadis, Aida？》，波斯尼亞

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