威尼斯影展公佈入圍名單　「漫威華人導演」新片獲提名

「第77屆威尼斯影展」今（28）日公佈入圍名單，本屆因為新型冠狀病毒肺炎疫情的關係，參展影片數量縮減，主競賽單元入圍影片共18部，華語電影很可惜都沒有被提名，倒是執導漫威電影《永恆族》的華人導演趙婷，另一部英語新片《無依之地》入圍主競賽。本屆威尼斯影展將於9月2日開幕。
趙婷導演的《無依之地》，故事講述一個60多歲的女人，在經濟大蕭條中失去了一切，她作為一個居住在貨車裡的現代遊牧民眾，開始了穿越美國西部的旅程，該片由奧斯卡影后法蘭西絲麥多曼主演。
此外，剛獲得威尼斯影展「終身成就獎」的許鞍華，執導的《第一爐香》也入圍了非競賽單元，該片由馬思純、俞飛鴻、彭于晏、張鈞甯等演出，改編自張愛玲小說，講述女學生與花花公子的故事；而大陸青年導演王晶的《不止不休》則入圍地平線單元，電影根據真人故事改編，描述小人物的北漂故事。
「第77屆威尼斯影展」主競賽單元入圍名單如下〜〜
《無依之地Nomadland》，美國
《天人之間In Between Dying》，亞塞拜然
《馬卡路索姊妹Le Sorelle Macaluso》，義大利
《來世The World to Come》，美國
《新秩序Nuevo Orden》，墨西哥
《愛人Lovers》，法國
《Laila In Haifa》，以色列
《親愛的同志Dear Comrades》，俄羅斯
《間諜之妻》，日本
《太陽的孩子Sun Children》，伊朗
《椎心之痛Pieces of a Woman》，加拿大
《馬爾斯小姐Miss Marx》，義大利、比利時
《我們的父親Padre Nostro》，義大利
《夜Notturno》，義大利
《不再下雪Never Gonna Snow Again》，波蘭
《信徒The Disciple》，印度
《明日過後And Tomorrow the Entire World》，德國
《Quo Vadis, Aida？》，波斯尼亞
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