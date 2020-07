威尼斯影展公佈入圍名單　「漫威華人導演」新片獲提名

▲《無依之地》由法蘭西絲麥多曼主演。(圖/威尼斯影展官方網站)

根據真人故事改編,描述小人物的北漂故事。

▲《第一爐香》由許鞍華執導。(圖/《第一爐香》劇照)

「第77屆威尼斯影展」今(28)日公佈入圍名單,本屆因為新型冠狀病毒肺炎疫情的關係,參展影片數量縮減,主競賽單元入圍影片共18部,華語電影很可惜都沒有被提名,倒是執導漫威電影《永恆族》的華人導演趙婷,另一部英語新片《無依之地》入圍主競賽。本屆威尼斯影展將於9月2日開幕。趙婷導演的《無依之地》,故事講述一個60多歲的女人,在經濟大蕭條中失去了一切,她作為一個居住在貨車裡的現代遊牧民眾,開始了穿越美國西部的旅程,該片由奧斯卡影后法蘭西絲麥多曼主演。此外,剛獲得威尼斯影展「終身成就獎」的許鞍華,執導的《第一爐香》也入圍了非競賽單元,該片由馬思純、俞飛鴻、彭于晏、張鈞甯等演出,改編自張愛玲小說,講述女學生與花花公子的故事;而大陸青年導演王晶的《不止不休》則入圍地平線單元,電影《無依之地Nomadland》,美國《天人之間In Between Dying》,亞塞拜然《馬卡路索姊妹Le Sorelle Macaluso》,義大利《來世The World to Come》,美國《新秩序Nuevo Orden》,墨西哥《愛人Lovers》,法國《Laila In Haifa》,以色列《親愛的同志Dear Comrades》,俄羅斯《間諜之妻》,日本《太陽的孩子Sun Children》,伊朗《椎心之痛Pieces of a Woman》,加拿大《馬爾斯小姐Miss Marx》,義大利、比利時《我們的父親Padre Nostro》,義大利《夜Notturno》,義大利《不再下雪Never Gonna Snow Again》,波蘭《信徒The Disciple》,印度《明日過後And Tomorrow the Entire World》,德國《Quo Vadis, Aida?》,波斯尼亞※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。