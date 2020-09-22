《夫婦》最美小三變販毒成員　對抗《梨泰院》大反派！

影音平台Netflix日前宣布攜手孔劉、裴斗娜、李政宰、劉亞仁、丁海寅、李帝勳等人，將製作出強檔韓劇，今（22日）再度宣告，即將推出全新韓國原創作品《Undercover》（暫名），該劇找來多位人氣韓星主演，包含《夫婦的世界》韓韶禧（前譯：韓素希）、《梨泰院Class》安普賢、朴熹洵、金相鎬、李學周、張栗等人，韓韶禧劇中飾演販毒集團成員，安普賢則是毒品調查科的警長，2位綠葉演員躍升主角對戲，作品讓人期待。





▲在《夫婦的世界》中飾演恐怖情人的李學周，也加入《Undercover》演員陣容。（圖／李學周IG）