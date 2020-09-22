《夫婦》最美小三變販毒成員　對抗《梨泰院》大反派！

影音平台Netflix日前宣布攜手孔劉、裴斗娜、李政宰、劉亞仁、丁海寅、李帝勳等人，將製作出強檔韓劇，今（22日）再度宣告，即將推出全新韓國原創作品《Undercover》（暫名），該劇找來多位人氣韓星主演，包含《夫婦的世界》韓韶禧（前譯：韓素希）、《梨泰院Class》安普賢、朴熹洵、金相鎬、李學周、張栗等人，韓韶禧劇中飾演販毒集團成員，安普賢則是毒品調查科的警長，2位綠葉演員躍升主角對戲，作品讓人期待。
有「最美小三」、「廣告新寵兒」之稱的新生代韓星韓韶禧，今年在熱門韓劇《夫婦的世界》中，以出色的演技獲得廣大關注，這次不再當美豔小三魅惑眾生，改化身成臥底為父復仇，在《Undercover》中飾演販毒集團成員尹智友，為了找出父親死亡的真相，而以臥底身分加入警界，但同時也在復仇的過程中被迫面對種種殘酷真相。
在《梨泰院Class》裡精湛詮釋反派紈褲子弟而讓大眾留下深刻印象的安普賢，在本劇中，將飾演毒品調查科的警長全弼道一角。作為韓韶禧主管的他，為人處事嚴謹且勇敢，對調查案件相當有決心，屆時將會讓觀眾再度對他的螢幕形象有所改觀。
曾以電影《七日綁票令》獲得「青龍電影獎」最佳男配角獎的朴熹洵，則飾演國內最大販毒集團的主要人物崔武鎮。他把韓韶禧吸收成手下，並培育她成為臥底特工，究竟是善是惡讓人捉摸不定。而在《夫婦的世界》中，扮演糾纏不休、虐打女友的恐怖情人而令名氣急升的李學周，這次在《Undercover》則飾演對朴熹洵忠心耿耿的下屬鄭泰州，深受長官信任的他，備受期待是否又會壞出新高度。
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