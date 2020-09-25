《紫羅蘭永恆花園》逼哭觀眾　導演發表真摯感言

由日本動畫優質品牌「京都動畫」打造的催淚新片《紫羅蘭永恆花園電影版》，是以140分鐘的片長，以及完全原創的情節刻劃，成為本系列作品的「最終完結篇」。導演石立太一感動說：「如果能讓各位欣賞到女主角薇爾莉特『愛』的歸宿，那真的會感到無比幸福。」監製八田真一郎也對導演及對作品的愛意掛保證：「他對薇爾莉特，有著如同對自己孩子一般的強烈愛意。」
導演石立太一也大方分享本片的創作歷程：「我想呈現男女主角的人生，希望能描繪人本來就具備的普遍之美。」對於沒看過原著與電視動畫的觀眾，導演也希望能做出讓大家可以盡情欣賞的作品。他也真摯地對粉絲說：「如果能讓各位欣賞到薇爾莉特『愛』的歸宿，若是能讓薇爾莉特的『愛』，轉化成各位自身的、或是傳達給各位的『愛』的話，我想，那真的會感到無比幸福。」
導演的話，也讓監製八田真一郎感動直呼：「石立是一位非常認真，而且技術很強的導演，他對薇爾莉特，有著如同對自己孩子一般的強烈愛意。如同薇爾莉特曾說過的『思念必將傳達』，不管是角色的思念，或是製作團隊，甚至是粉絲的思念，希望都能與大家一同守護，並一同邁向未來。」
《紫羅蘭永恆花園電影版》上周五在日本上映，創下直逼5.6億日圓（約新台幣1.56億元）的票房佳績，對比去年《紫羅蘭永恆花園外傳－永遠與自動手記人偶－》的同期首3天票房，大幅成長176.4%。該片在日本多個電影網站如「Yahoo!電影」、「Filmarks」、「電影Land」等，幾乎都是直逼滿分的好成績。觀眾更在看完後力讚：「哭到面紙根本不夠擦！」而片長140分鐘，字幕跑完還有精彩畫面，讓網友稱讚這片長「值回票價」、「超有誠意」。《紫羅蘭永恆花園電影版》9月30日在台上映。