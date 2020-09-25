《紫羅蘭永恆花園》逼哭觀眾　導演發表真摯感言

由日本動畫優質品牌「京都動畫」打造的催淚新片《紫羅蘭永恆花園電影版》，是以140分鐘的片長，以及完全原創的情節刻劃，成為本系列作品的「最終完結篇」。導演石立太一感動說：「如果能讓各位欣賞到女主角薇爾莉特『愛』的歸宿，那真的會感到無比幸福。」監製八田真一郎也對導演及對作品的愛意掛保證：「他對薇爾莉特，有著如同對自己孩子一般的強烈愛意。」

▲▼《紫羅蘭永恆花園電影版》日本上映獲得好評。（圖／采昌）