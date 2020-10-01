男網紅澳洲街頭賣藝日唱8小時　遭女神看光光好害羞

YouTuber謝秉鈞圓音樂夢，拚斜槓的他搖身一變成電音新秀，力邀學生時期的女神Lara梁心頤獻聲最新單曲《拖延症》，在合作過程中謝秉鈞的強迫症竟被Lara一眼識破，兩人打趣要再合作一首「強迫症」，讓謝秉鈞直喊：「被女神看光光的感覺好赤裸！」
謝秉鈞在拍片之餘會決心走音樂這條路，其實源自於他在大學畢業後，曾在澳洲街頭當街頭藝人唱歌的經驗，他表示：「當時雖然唱的是華語歌曲，儘管外國人聽不懂卻很有共鳴，像是會遇到有路人寫紙條點歌，都是很難忘的回憶！」提起曾在澳洲街頭賣藝獻唱的經驗，謝秉鈞至今印象深刻：「我第一次的表演是在墨爾本，那邊有各式各樣的街頭藝人，因此要比別人拚，去的3個多月每天唱8個小時，當時的收入大概僅能打平生活開銷跟房租，所以必須唱得很勤勞及賣力來維持生計。」
謝秉鈞日前在影音平台發表了創作單曲《拖延症》，找來女神Lara合作，儘管先前因拍片合作多次，但首次與女神進錄音室，他竟然緊張到額頭、手心猛噴汗，Lara則是爆料：「謝秉鈞是我見過最整齊的男生！我覺得他應該有輕微的潔癖，就連他隨手放的皮夾都跟茶几的邊角對齊！感覺他可以寫一首歌叫《強迫症》！」被說有強迫症的謝秉鈞笑回：「我的確對於收納這塊很有強迫症！感覺被Lara看光光，好赤裸的感覺！」