男網紅澳洲街頭賣藝日唱8小時　遭女神看光光好害羞

YouTuber謝秉鈞圓音樂夢，拚斜槓的他搖身一變成電音新秀，力邀學生時期的女神Lara梁心頤獻聲最新單曲《拖延症》，在合作過程中謝秉鈞的強迫症竟被Lara一眼識破，兩人打趣要再合作一首「強迫症」，讓謝秉鈞直喊：「被女神看光光的感覺好赤裸！」

▲YouTuber謝秉鈞（左）分享在澳洲當街頭藝人的經驗。（圖／星火映畫提供）

謝秉鈞日前在影音平台發表了創作單曲《拖延症》，找來女神Lara合作，