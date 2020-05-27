法定傳染病再添一病！ 富邦產壽險「疫」起守護保障健康

時序進入春夏交際，正值昆蟲繁殖旺盛的季節，衛福部於4月15日新增「發熱伴血小板減少綜合症」(SFTS)為第四類法定傳染病，提醒民眾到戶外一定要做好防護措施，小心被蚊蟲叮咬引發傳染病。野外常見的蜱蟲最可能傳播SFTS，此感染症於2009年在中國、日韓、越南皆有確診病例，致死率約5%至30%；而台灣也在2019年11月發生首例確診案例，提醒民眾不得不重視法定傳染病之風險。



由於新冠肺炎(COVID-19)疫情，國人對於法定傳染病的保障意識也漸趨重視，富邦人壽與富邦產險基於保險保障核心價值，積極體現安定社會之承諾，持續開發防疫保險商品、協助全民建構完善保障，推出全台首張法定傳染病定期健康險「富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」（簡稱「金放心」），以及市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離之補償措施「富邦產險『疫起守護』專案」（簡稱「疫起守護」），減輕民眾因確診法定傳染病之醫療支出，或面臨居家隔離無法工作所造成的經濟收入中斷等困境，做為民眾超前佈署的選擇之一，打造全方位的健康醫療、填補法定傳染病保障缺口。



住院醫療「金」放心：法定傳染病增額保障 保證續保補強醫療險



富邦人壽總經理陳俊伴表示，法定傳染病層出不窮，為展現保險價值與企業社會責任，富邦人壽推出全台首張法定傳染病定期健康險「金放心」，不僅具備住院日額與身故保障，若保戶確診為法定傳染病將予以加計給付和法定傳染病保險金等保障，且該商品投保年齡0至65歲、續保至75歲，以因應法定傳染病危害。



「金放心」具備基本醫療與壽險保障特色外，更是因法定傳染病設計而成的定期健康險，若保戶因法定傳染病需要住院接受診療或不幸身故，住院醫療保險金日額、身故保險金兩項目更將加計給付，且該商品一般疾病等待期為30天，而法定傳染病則等待期只有14天，以及時因應傳染病的高風險、高危險，全年365天為保戶撐起健康防護傘。



「疫」起守護有保障：居家隔離致使經濟中斷 全台首張保險有補償莫慌張



富邦產險總經理羅建明進一步指出，法定傳染病風險伴隨日常生活，以新冠肺炎為例，民眾可能因接觸確診病例而須配合居家隔離，無法上班進而使財務陷入困頓，鑑此富邦產險推出市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離補償保險方案──「疫起守護」專案，給予居家隔離的民眾經濟補償，安度疫情難關。



「疫起守護」專案為富邦產險結合「法定傳染病隔離費用補償保險」、「法定傳染病健康保險」、「十全海外突發疾病健康保險」為民眾打造的全方位保險保障專案，不僅是目前市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離補償之保險商品，其不分年齡性別職業單一費率，且無等待期即刻生效、可續保至75歲等特色，能給予確診法定傳染病之保戶完整保障。



富邦人壽與富邦產險共同響應政府防疫措施，致力實踐企業社會責任，推出法定傳染病防疫相關保險商品，不僅提供健康醫療保障，更能減輕民眾因確診法定傳染病、或是遭居家隔離時可能面臨因無法工作而收入中斷的困境，積極以保險專業投入法定傳染病防疫工程。



