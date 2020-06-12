廣告數位趨勢1／廣告量急速成長17.6%　去年規模458億元

▲八年之間，數位媒體與傳統媒體之間的攻守之勢互換，隨著5G應用開展，數位媒體未來將更形重要。（圖／摘自台灣數位媒體應用暨行銷協會統計報告）

▲相較傳統的展示型廣告仍是數位廣告中的最主要範疇。（圖／摘自台灣數位媒體應用暨行銷協會統計報告）

台灣數位媒體應用暨行銷協會日前發布台灣數位廣告量統計調查報告，報告中指出，2019年全台數位廣告總量達458.41億元，較2018年成長達17.6%，相較傳統媒體，數位廣告量占整體廣告量達60.2%。數位行銷協會指出，相較2018年，整體廣告成長量來自於國際大型平台業者，這也可以從影音廣告成長111.11億元，成長幅度達37.2%可以得到進一步的驗證。預期隨著台灣5G應用將逐漸開始，未來影音廣告的趨勢仍持續看好。協會也表示，數位廣告的占比由2018年54.6%上升至2019年的60.2%，主要成長動能來自於講求轉換效益的電商、遊戲及App產業。此外，由於數位行銷的平台經濟模式，能夠創造產品服務的長尾效應，這也使得台灣的中小企業紛紛積極投入。台灣產業結構又以中小企業為主，雖說個別企業的行銷預算投入量不若大企業，但在集腋成裘的效應下，帶動數位廣告的大幅成長。而以數位廣告的類型來看，投入總金額較高的仍是相對傳統的「展示型廣告」，也就是橫幅廣告、文字廣告等。占數位總廣告量的35.78%。其次則是「影音廣告」，包括了直接投放播放的影音廣告及嵌入影音節目中的廣告，也占了數位總廣告量的24.24%。而更為國內企業熟知的關鍵字廣告，也有24.62%的占比。值得一提的是，影音廣告的投放量111.11億元，相較去年的81.01億元，成長的比例高達37.2%，充分顯示國內的企業對於影音廣告的興趣與投入量，都在快速的提升。整體來說，從近年來數位廣告的成長態勢，可以看出國內業者對於數位類型的廣告投入的意願普偏愈來愈高，其中，社群平台的蓬勃發展，更是數位廣告的最佳推手。就以2019年來看，社群平台的廣告量達168.63億元，占數位總廣告量的36.78%，顯示業者愈來愈看好社群平台帶來的集客力與能見度。