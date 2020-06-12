廣告數位趨勢3／政府砸錢廣告業配　聲量自然高居不下

▲從圖表中可以看出，政府及公部門去年投放數位廣告的成長率是各產業之冠。（圖／摘自台灣數位媒體應用暨行銷協會統計報告）

從《2019年台灣數位廣告統計報告》裡，我們發現一個相當有趣的數字，政府及公部門投入數位廣告的廣告量，去年一年多達27.83億元，占總數位廣告量達6.07%，不得不說已經是非常大咖的廣告主了。更值得一提的是，相較2018年，政部及公部門投入數位廣告的成長率，竟高達64.4%，是各行各業裡成長率最高的。一般來說，各行各業投入行銷預算的模式，大致不脫先小幅投入，視實際效益再逐漸擴大範圍。鮮少會有哪個行業或哪個企業，一口氣就砸大錢進行行銷宣傳。因此，政府及公部門去年在數位廣告的預算投放量及成長率，都是相當驚人的手筆。當然，政府及公部門在數位領域的大手筆投入，可以視為是受到今年1月總統暨立委大選的影響，因此大規模的投放政府行銷預算。但事實上，2018年政府及公部門投入數位廣告的成長率便高達125%，可以看出，政府及公部門愈來愈重視多元化與民眾溝通的管道。然而，對照去年蔡政府、蘇內閣的網路聲量及頻頻與網紅、Youtuber合作拍片等情況看來，我們可以合理的懷疑，這樣的多元化溝通，到底溝通的是政策，還是政客？對照蔡政府近兩年來的民調數據可以發現，從2019年1月14日蘇內閣上台後，府院黨三方利用社群網路與網路行銷的痕跡非常明顯。蔡英文去年3月19日第一次找了網紅Youtuber蔡阿嘎合作拍片開始，陸續與多名Youtuber合作，成功地拉抬原本低迷的支持率，讓民眾，尤其是年輕的民眾都能看到身為總統的另外一面。在此同時，行政院長蘇貞昌也從去年開始，更為注重網路與社群網站的溝通，除了讓施政能為更多民眾知道，也成功的攫取了年輕一代民眾的支持。事實上，總統大選結束後的民調顯示，蔡英文的支持率來到57%，蘇內閣的支持率也有56%，可以證實，這樣的政府及公部門行銷手法，對於提升政治人物的滿意度，有著非常正面的助益。雖說2019年並不是蔡政府第一年大手筆投入數位廣告，但2019年的投入，也可能是受到了2018年九合一大選挫敗的影響。當時競選高雄市長的韓國瑜網路聲量高居不下，帶動了全國民眾對於執政黨民進黨的不滿，致使民進黨選情兵敗如山倒。2019年的大手筆投入，則是進一步將政治的網路行銷做到極致，果然在短短一年之內，將低迷的支持率拉抬到對手難以匹敵的程度。進而在1月的總統與立委大選中，以非常大的差距勝選。從這個角度看來，未來在政府、公部門以及政治相關的數位廣告領域，其實還會有很大的成長空間。