單月70K！新鮮人戴嘉峻：「服務」就是我的超能力

▲戴嘉峻期許自己幫助更多人圓夢，他也要為自己和另一半創造幸福生活。（圖／資料照片）

▲戴嘉峻(圖右)常常客串好友的YouTube影片來賓，分享釣魚、釣蝦的成功經驗。（圖／資料照片）

▲戴嘉峻秉持著「先誠實、再成交」的精神，提供消費者最透明的資訊。（圖／資料照片）

▲戴嘉峻感謝母親的支持，他要努力朝向百萬經紀人的夢想前進。（圖／資料照片）

「我相信『服務』就是我的超能力，我要幫助人們圓滿夢想，也讓自己成就百萬年薪！」笑起來神似食尚玩家主持人曾子余、有著「小子余」外號的戴嘉峻，從小就喜歡服務人群，每當老師詢問班長或服務股長人選時，他總是第一個跳出來的自願者。大學時就讀長榮大學土地開發與管理學系，因為本科系出身，再加上喜歡與人互動的個性，他在大學畢業後決定加入房仲產業，幫助人們實現買屋、賣屋的夢想。保障前9個月每月5萬元免擔心還學貸 「永慶大聯盟」上班就像解任務戴嘉峻加入永慶後，朋友們對他最好奇的問題就是：「真的可以領5萬？房仲工作會不會很辛苦？」戴嘉峻笑說，一開始連他自己都不敢置信，擔心是不是潛藏限制與規定，直到他做足功課才了解，原來公司貼心為年輕人著想，擔心社會新鮮人沒有產業相關經驗、如果又沒有足夠收入當後盾，很難在房仲專業領域全心投入，所以保障業務新人9個月每月5萬元，讓新人安心學習，戴嘉峻說：「真的耶！新人保障的5萬元我都有領到哦！」讓他完全不用煩惱荷包問題，無後顧之憂學習，並且順利還清大學學貸。回想新人報到第一天，戴嘉峻感受到參加學校團康活動的歡樂氣氛，尤其工作時數根本不是原本想像的「高工時」，而是有彈性的排班制度。當戴嘉峻和學長一起在晚上六點半準時下班時，這時他心中忍不住吶喊著：「這就是我的夢想工作！」戴嘉峻和朋友們分享這段經驗後，許多人在退伍後也毫不猶豫的加入永慶，一起打造全新人生。戴嘉峻每天期待上班登入「永慶大聯盟」工作平台，因為永慶工作結合遊戲的概念，讓他上班就像解任務，透過該平台自己累積的實力與工作進度一目了然！同事更是自己隊友，大家團結一致合作互助達成任務，也讓團隊默契更好。平台系統每天都會提醒任務進度，完成任務後還能獲得「永者幣」到「永者商城」兌換各種獎勵，舉凡餐券、禮券或3C產品等琳瑯滿目，讓他上班格外地起勁、有動力。戴嘉峻表示，永慶房屋提供「錢多、事少、離家近」的夢幻工作，他從家裡到門市上班只需要10分鐘車程，加上「彈性工作8小時」制度，休息時間變得更有彈性，休假時常常和女朋友到處遊山玩水、吃美食，也常常和好朋友相約釣魚，並拍攝YouTube影片留做紀念。「先誠實、再成交」是選擇永慶的關鍵！「我之前就聽說房仲薪水高，但有品質參差不齊的狀況，如果選錯品牌風險很大。」回想選擇工作的過程，戴嘉峻在投履歷前已透過大學累積的人脈資源，分別跟在不同房仲任職的學長姐們請益，再加上新聞報導與網路資料，他從「公司品牌形象」、「員工福利」及「工作實際面」3個角度從中選擇，但他強調「『先誠實、再成交』的企業理念，更是我選擇加入的關鍵。」原本一直以為當房仲首重誠信，沒想到他卻曾聽聞任職某間房仲品牌的大學學長，侃侃而談與投機客合作經驗，先將價格壓低買進再堆高後轉賣給消費者，作為房仲卻和與投機客聯手坑殺消費者的惡劣行為，讓戴嘉峻相當不以為然。熱心與耐心是成功關鍵戴嘉峻形容自己是「大隻雞晚啼」，他不像其他同儕在加入3個月後就有業績成交，反而用了5個月磨一劍的精神，扎實的經營商圈，哪兒有新的物件、哪兒有新開店面、又或是哪兒搬進新的住戶，戴嘉峻全部一手掌握。戴嘉峻表示，這段時間雖無業績表現，但是公司保障薪水照發、店長和學姊們仍無私指導與鼓勵，秘書學姊還特別手做卡片為他加油打氣，他深深感受到夥伴們對他的期許與信任。在師父楊琮憲的指導下，戴嘉峻不斷的開發潛在客戶，也積極經營商圈與參與社區活動，成為在地居民們的一份子。最讓他印象深刻的成交經驗，某一天戴嘉峻和社區阿姨閒聊，阿姨分享附近有一間閒置2年半的公寓，因為繼承的子女對於如何處理房產沒有一致想法，戴嘉峻為此逐一拜訪5位所有權人，花了一個月幫忙多方溝通、協商，最後取得所有權人的共識後才順利賣出。戴嘉峻這時深刻體悟到店長和師父楊琮憲強調的「在地經營」、「用心傾聽」背後所代表的含意，現在每月都能做出業績、累積口碑，成交客戶還會幫忙介紹新客戶，在到職第10個月更創造單月收入達到70K以上，讓戴嘉峻對於成為百萬年薪經紀人相當有信心。在家人的信任與全力支持下，戴嘉峻為自己設下3年目標，希望成為「開發」與「銷售」專業兼具的房產達人。目前加入永慶房屋將近一年時間，他認真落實公司吸引他的關鍵精神：堅持『先誠實、再成交』的理念；他相信提供客戶最真實透明的購、售屋資訊，讓每位客戶都能買到自己心中的好屋，就能在房仲領域做出口碑、發光發熱。