遠雄新未來3 　首推親子同樂手遊APP「A7未來探險島」

▲A7未來探險島。(圖/遠雄提供)

▲A7文樂特區。(圖/遠雄提供)

▲A7文樂特區空拍。(圖/遠雄提供)

買房是人生的重要大事，同時也是值得慶祝的好事，希望透過改善目前的生活環境，讓家人獲得更美好的生活，親子之間擁有美好的家庭幸福，故此次推出房地產史上第一個主題手遊APP「A7未來探險島」，期待讓全家人，不分大人小孩，透過一起探險的過程中，了解A7重劃區周邊環境，並且感受遠雄新未來3規劃的用心，APP「A7未來探險島」iOS、Android雙平台熱烈下載中。市面上的親子宅大多為針對小孩設計，大人僅為陪玩的角色，其需求相對被忽略，我們認為真正的美好時光，應為大人、小孩一起玩得很開心，才能獲得真正美好的親子回憶，建立美好的親子關係，「遠雄新未來3」推出A7重劃區獨一無二的「親子共融宅」，捨棄一般的罐頭遊具，導入Play for all概念，讓大人和小孩都能享受樂趣，拉近親子間的距離，為親子共融宅的規劃理念，故此次產品推廣上設計規劃APP手遊，讓大人、小孩都可享受遊戲的樂趣，達到一同玩樂的目的。今年暑假遠雄新未來3將正式推出，位於A7重劃區的「文樂特區」，文青雙語國中小第一排、面對中華郵政物流園區與4000坪郵政公園，黃金三角正核心地段，規劃23~46坪，目前正熱烈預約中，端午連假湧入大量預約人潮，有興趣趕快來電預約賞屋。

「遠雄新未來3」

接待中心：桃園市龜山區樂善一路10號

基地面積：2513.23坪

坪數規劃：23~46坪

樓層規劃：22 F / B4

棟戶規劃：4棟

預約看屋：https://reurl.cc/9E9emn

Android 下載：https://reurl.cc/E7N3NR

iOS下載：https://tinyurl.com/ycejotge