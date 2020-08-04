台灣史上首個南極冒險展  奪德國紅點最佳設計大獎

▲展場模擬任務控制中心畫面，是長征隊重要的安全網。（圖／橘子關懷基金會提供）

▲長達 40 公尺的南極顯影區，民眾可於此區體驗拖行50公斤的雪橇。（圖／橘子關懷基金會提供）

橘子關懷基金會攜手格式設計展策團隊共同策劃的「去你的南極Go!Go!South Pole」傳來捷報！今年，在全球近7000件參賽作品的頂尖創意碰撞，得獎機率僅0.8%下，一舉奪下「2020德國紅點設計獎（Red Dot Design Award）」品牌與傳達設計類別（Brands & Communication Design）最佳設計獎（Best of the Best）的至高殊榮。繼去年橘子集團內部「南極冒險展」獲「2019 年德國標誌性設計獎Iconic Awards 設計獎」肯定後，「去你的南極Go!Go!South Pole」特展再傳佳績，拿下「2020德國紅點設計獎」品牌與傳達設計類別最佳設計獎的至高殊榮，總計全球共近7000件參賽作品參加，獲獎機率僅0.8%，更顯得難能可貴。橘子關懷基金會執行長陳秉良表示：「這次獲得紅點最佳設計獎，對我們有非常重大的意義，不僅在設計層面上，更重要的是，特展為台灣社會帶來的正面影響力，得到評審的高度肯定，未來我們會持續發揮創意，結合不同的形式及渠道，喚起更多新世代對冒險精神的共鳴。」德國紅點設計獎成立超過60年，為國際間最具規模與最受認可的專業設計競賽之一，更與「德國iF設計獎」、「美國傑出工業設計獎IDEA」、「日本優良設計獎G-Mark」並列世界四大設計獎，今年共吸引全球50個國家、6,992個作品參賽，競爭相當激烈。「去你的南極Go!Go!South Pole」特展以台灣史上首支越野滑雪長征南極點的隊伍故事為敘事主調，「身體感知」作為共同訊息，透過空間與展品流暢的佈局，引導觀者親身感受極地裡充滿挑戰的地理環境，讓冒險精神的自我探索，成為重要的觀展經驗，而策展的核心理念獲24位國際評審認同，奪下今年德國紅點的最佳設計獎。身為這次共同策展的冒險夥伴，格式設計展策執行長王耀邦（格子）表示：「謝謝國際評審給予橘子關懷基金會與格式設計團隊年度的最大肯定，經歷風暴、仰望極光、跨越冰隙、走過冰丘，在不確定中，我們於一片雪白寂靜前行，走出一道來自內心冒險的地平線，再次感謝！」