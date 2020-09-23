銀行看第4季將有驚無險　循環性產業有所表現、美元續弱

眼見2020年即將進入第4季，金融市場表現會如何？銀行認為不至於驚滔駭浪，更可能是有驚無險，即便新冠肺炎疫情、美國總統選舉及美中關係可能是影響投資市場的3大因子，但不用過度擔心，明年景氣可望出現全面性的復甦，循環性產業類股將有所表現，同時，在聯準會持續無限量化寬鬆，利率將低檔盤整多年之下，美元也將持續走弱。



