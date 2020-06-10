逃獄保證會回來？獄警一翻「神秘紙條」全傻眼：家裡有事

「逃獄」是許多影視作品當中常見的題材，上週在義大利就有兩名囚犯從羅馬的一座監獄逃脫，而根據當地媒體指出，在脫逃牢房後，這兩名囚犯還很有禮貌的留下了紙條給獄警，表明他們在外有「生意」要處理，不得不暫時離開，同時也很義氣的承諾很快就會「回來」。

根據《法新社》報導，這 2 名囚犯分別是 40 歲的祖卡諾維奇（ Davad Zukanovic ）和 46 歲的艾哈邁多維奇（ Lil Ahmetovic ），兩人原是一對堂兄弟，因為詐欺與買賣贓物的罪名被捕，在逃獄前他們留了張紙條「有必要保護他們的孩子免受到自己令人厭惡生意的影響」，並承諾會在 15 天內把事情處理完後返回。

▲獄警看到這張紙條才知道，原來這兩名囚犯逃獄是為了「處理家務事」。（示意圖／取自 Pixabay ）

據了解，這兩名囚犯凌晨利用院子裡的消防水帶，避開監視系統，手腳俐落的攀牆逃離了位於羅馬的瑞比比亞（Rebibbia）監獄，而獄警調查後也發現，原來兩人的妻子也在監獄裡，兩人也回覆「因為孩子在生意上遇到麻煩，不得已才選擇逃獄」。獄方對此則表示，經過這次逃獄事件，兩人的刑期將由 2029 年延至 2034 年。

對此就有國外網友在新聞底下留言「這傢伙是不是剛看完電影」、「真不愧是義大利，黑手黨把監獄當飯店」、「他是不是偷了麵包，被關 19 年」、「編號 24601」，而消息傳到台灣也有不少鄉民回覆「夠義氣」、「還是得抓回來」、「說到要做到，不可以烙跑」、「在台灣肯定會先被抓到」。（編輯：楊智傑）