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北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

中央社-2020-06-24 06:56:49
▲北韓領導人金正恩。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩主持了執政黨中央軍事委員會，並決定暫停對南韓採取軍事行動的計畫。

北韓日前因不滿脫北者團體傳送反領導人金正恩的傳單，動手炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，並揚言採取軍事行動。

1950-53年韓戰結束時，僅簽署停戰協定，並未簽署和平條約，因此兩韓實際上仍處於戰爭狀態，數十年來一直相互發送傳單，但在2018年和平協議中同意終止「所有敵對行為」。（譯者：陳政一）1090624

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