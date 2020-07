美國破門接管駐休士頓總領館　中外交部回應：強烈不滿

▲中國工作人員將館內經過碎紙機絞碎的文件打包。(圖/翻攝自《休士頓紀事》( Houston Chronicle )

▲美國執法人員進入中國駐休士頓領事館。(圖/翻攝自《休士頓紀事》( Houston Chronicle )

▲在駐休士頓總領事館外抗議的民眾。(圖/翻攝自《休士頓紀事》( Houston Chronicle )

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。(圖/翻攝自中國大陸外交部官網)

▲中國駐休士頓總領館。(圖/翻攝自《休士頓紀事》( Houston Chronicle )

美國政府 21 日下令,中國必須在 24 日下午 4 時前關閉駐休士頓總領事館,美國官員於當地時間約下午 4 時 40 分接管總領事館,一名國務院官員在其他執法人員的陪同下,從館後方的黑色小門進入建築,五星旗和國徽以及領事館門牌都被撤下。美國官方稱,休士頓領事館是中國間諜的「避風港」、「竊盜美國知識財產權的樞紐」,間諜行動包括竊取德州各項機構的數據,包括德州 A&M 醫療系統和德州大學安德森癌症中心( The University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston )。據當地《休士頓紀事》( Houston Chronicle )報導,美國執法人員撬開中國駐休士頓領事館的門,並由一名據信是國務院官員的男子帶頭接管領事館。根據照片顯示,美國官員曾嘗試其他三個入口,但這些門都已上鎖。美國時間週二( 21 )晚間,休士頓總領事館的院子傳出火警,休士頓消防局表示,館內的人員顯然是在燒毀文件,但中國官員拒絕讓消防人員進入撲滅火勢。週五( 24 )上午,領事館的工作人員被發現將物品轉移至 2 輛卡車上,並將垃圾丟至附近的垃圾桶。中國官員們打包離開後,美國方面的工作人員才開始嘗試進入。中國外交部昨日晚間透過 官網 發布回應,媒體詢問「當地時間 7 月 24 日下午,美方執法人員強行進入中國駐休斯頓(休士頓)總領館館舍,對此中方有何評論?」發言人汪文斌表示「中國駐休斯敦總領館館舍是外交領事館舍,也是中國的國家財產。根據《維也納領事關系公約》和《中美領事條約》,美方不得以任何方式侵犯中國駐休斯敦總領館館舍」。並強調,中方對於美方強行進入的行徑表示強烈不滿和堅決反對,已提出嚴正交涉。中方將就此作出正當和必要反應。