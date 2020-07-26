美國破門接管駐休士頓總領館　中外交部回應：強烈不滿

美國政府 21 日下令，中國必須在 24 日下午 4 時前關閉駐休士頓總領事館，美國官員於當地時間約下午 4 時 40 分接管總領事館，一名國務院官員在其他執法人員的陪同下，從館後方的黑色小門進入建築，五星旗和國徽以及領事館門牌都被撤下。
美國官方稱，休士頓領事館是中國間諜的「避風港」、「竊盜美國知識財產權的樞紐」，間諜行動包括竊取德州各項機構的數據，包括德州 A&M 醫療系統和德州大學安德森癌症中心（ The University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston ）。
據當地《休士頓紀事》（ Houston Chronicle ）報導，美國執法人員撬開中國駐休士頓領事館的門，並由一名據信是國務院官員的男子帶頭接管領事館。根據照片顯示，美國官員曾嘗試其他三個入口，但這些門都已上鎖。
美國時間週二（ 21 ）晚間，休士頓總領事館的院子傳出火警，休士頓消防局表示，館內的人員顯然是在燒毀文件，但中國官員拒絕讓消防人員進入撲滅火勢。週五（ 24 ）上午，領事館的工作人員被發現將物品轉移至 2 輛卡車上，並將垃圾丟至附近的垃圾桶。中國官員們打包離開後，美國方面的工作人員才開始嘗試進入。
中國外交部昨日晚間透過官網發布回應，媒體詢問「當地時間 7 月 24 日下午，美方執法人員強行進入中國駐休斯頓（休士頓）總領館館舍，對此中方有何評論？」發言人汪文斌表示「中國駐休斯敦總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。根據《維也納領事關系公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休斯敦總領館館舍」。並強調，中方對於美方強行進入的行徑表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。中方將就此作出正當和必要反應。