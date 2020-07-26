英國疫情就業市場慘　餐廳徵「招待員」1天收近千份履歷

全世界新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情至 26 日中午 12 時累計逾 1599 萬 8 千人確診，其中 64.3 萬人因病而死。為防堵疫情擴散，各國紛紛實施不同程度的封鎖、邊境政策，經濟受到嚴重衝擊。英國經濟學家表示，由於封鎖 3 至 5 月的失業率（ 3.9% ）幾乎沒有變化，目前約 65 萬人處於失業，但疫情影響下工時縮短 17%，很明顯的失業危機即將到來。
英國政府推動重要行業的員工休假計劃，讓員工保留職位休假至 10 月，由政府支出工資的 80%，讓民眾免於失業。但財政部資助的預算責任辦公室（ Office for Budget Responsibility ）預測，若第二波疫情波及英國，至 10 月休假計劃結束後，約 15% 的勞工將面臨失業。英國商會（ British Chambers of Commerce ）一項調查更發現，近三分之一的公司計劃在 10 月前的 3 個月內裁員。
英國的飯店、餐廳、觀光等行業也受到嚴重打擊，社交距離讓餐廳容納的客人減少、員工也相應縮減，疫情爆發至今英國餐飲集團至少裁員了上千人。曼徹斯特一家餐廳貼出徵求接待員的廣告，短短一天之內，店主就收到近 1000 份履歷。餐廳業者直言「看到這麼多正在找工作的人，真的令人難過」。
據《 BBC 》報導，餐飲集團「 D&D London 」的人事主任凱恩斯（ Carol Cairnes ）表示，他們週一（ 20 日）為集團在曼徹斯特的分店「 20 Stroies 」刊出徵才廣告，隔天發現不到 24 小時的時間內就有 963 人應徵，而通常公司預期大約只有 30 人會申請。應徵者中不乏一些擁有非常優秀履歷的人，包括餐廳總經理。
同樣的情形也出現在一般零售工作，總部位於英格蘭北部的阿因維克（ Alnwick ）的香精公司「 Notes of Northumberland 」向《 BBC 》透露，他們開出一個銷售員的職缺，收到了 583 份履歷，其中大部分的人都「資格過高」，有些應徵者甚至擁有博士學位，這說明了就業市場的慘況。其他釀酒業者表示，收到的履歷中有些人是因為疫情沒有工作，也有人是在放假中擔憂未來而嘗試找工作。
據英國就業研究所的數據，目前該國所有的職缺共 43.3 萬，不到疫情爆發初期 2 月份的一半，代表英國就業市場距離完全復甦還有很長的距離。研究所所長威爾遜（ Tony Wilson ）表示，現在的人面對的是這世代以來最艱難的就業市場，且目前還沒有跡象表明經濟會出現重大復甦。
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