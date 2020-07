英國疫情就業市場慘　餐廳徵「招待員」1天收近千份履歷

▲曼徹斯特一家餐廳「20 Stories」刊出接待員徵才館告,短短24小時內就收到近千份履歷。(圖/翻攝自 20 Stories )

全世界新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情至 26 日中午 12 時累計逾 1599 萬 8 千人確診,其中 64.3 萬人因病而死。為防堵疫情擴散,各國紛紛實施不同程度的封鎖、邊境政策,經濟受到嚴重衝擊。英國經濟學家表示,由於封鎖 3 至 5 月的失業率( 3.9% )幾乎沒有變化,目前約 65 萬人處於失業,但疫情影響下工時縮短 17%,很明顯的失業危機即將到來。英國政府推動重要行業的員工休假計劃,讓員工保留職位休假至 10 月,由政府支出工資的 80%,讓民眾免於失業。但財政部資助的預算責任辦公室( Office for Budget Responsibility )預測,若第二波疫情波及英國,至 10 月休假計劃結束後,約 15% 的勞工將面臨失業。英國商會( British Chambers of Commerce )一項調查更發現,近三分之一的公司計劃在 10 月前的 3 個月內裁員。英國的飯店、餐廳、觀光等行業也受到嚴重打擊,社交距離讓餐廳容納的客人減少、員工也相應縮減,疫情爆發至今英國餐飲集團至少裁員了上千人。曼徹斯特一家餐廳貼出徵求接待員的廣告,短短一天之內,店主就收到近 1000 份履歷。餐廳業者直言「看到這麼多正在找工作的人,真的令人難過」。據《 BBC 》報導,餐飲集團「 D&D London 」的人事主任凱恩斯( Carol Cairnes )表示,他們週一( 20 日)為集團在曼徹斯特的分店「 20 Stroies 」刊出徵才廣告,隔天發現不到 24 小時的時間內就有 963 人應徵,而通常公司預期大約只有 30 人會申請。應徵者中不乏一些擁有非常優秀履歷的人,包括餐廳總經理。同樣的情形也出現在一般零售工作,總部位於英格蘭北部的阿因維克( Alnwick )的香精公司「 Notes of Northumberland 」向《 BBC 》透露,他們開出一個銷售員的職缺,收到了 583 份履歷,其中大部分的人都「資格過高」,有些應徵者甚至擁有博士學位,這說明了就業市場的慘況。其他釀酒業者表示,收到的履歷中有些人是因為疫情沒有工作,也有人是在放假中擔憂未來而嘗試找工作。據英國就業研究所的數據,目前該國所有的職缺共 43.3 萬,不到疫情爆發初期 2 月份的一半,代表英國就業市場距離完全復甦還有很長的距離。研究所所長威爾遜( Tony Wilson )表示,現在的人面對的是這世代以來最艱難的就業市場,且目前還沒有跡象表明經濟會出現重大復甦。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。