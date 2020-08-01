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阿拉斯加小飛機相撞　7人罹難包括州議員

中央社-2020-08-01 11:13:37
▲阿拉斯加傳出飛機相撞墜毀事故。（圖／翻攝自 National Post ）
（中央社安克拉治31日綜合外電報導）美國阿拉斯加州官員表示，南部安克拉治（Anchorage）今天發生小飛機相撞，造成7人罹難，包括1名擔任飛機駕駛的州議員。

路透社報導，阿拉斯加州警發出聲明表示，空難發生在索爾多特納（Soldotna）機場附近，無人生還。

其中一架飛機是67歲的當地州議員柯諾普（GaryKnopp）獨自駕駛，另一架則搭載4名來自南卡羅來納的觀光客、1名堪薩斯的導遊與1名來自索爾多特納的機師。

撞機後的殘骸散落在一處公路，事發後公路一度因安全因素短暫關閉。

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查事故原因。

「紐約時報」報導，事故發生於當地時間上午8時30分，地點在索爾多特納機場東北方約3公里、安克拉治西南方約240公里處。當時柯諾普駕駛Piper-PA12小飛機，與搭載另6人的一架de Havilland DHC-2 Beaver小飛機相撞；後者的起落架為浮筒，可在水上起降。

美國運安會駐阿拉斯加人員表示，事發當時天候條件良好，目視距離可達約16公里。

de Havilland DHC-2 Beaver小飛機所屬的HighAdventure Air Charter公司暫不願置評。這間公司經營冰川旅遊與賞熊之旅，也會帶遊客去釣魚。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1090801

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