石破茂當日相呼聲高 讚台灣防疫有成值得效法

安倍今天傍晚在記者會上表示，因為自己的舊疾潰瘍性大腸炎復發，不想影響到國政，因此請辭，將做到下一任首相上任為止。自民黨預計9月選出新黨魁（將出任新首相）。
安倍在記者會上說，希望接班人能做好因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫工作。
石破今晚在朝日電視台節目上被問到這個問題時表示，有關核酸檢測（PCR）增加檢測件數及輕症者或無症狀者在住宿設施或居家療養，這兩件事不論是誰當首相都應該做，但他認為安倍沒提到一件事，那就是在防疫上政府及自治體應考慮採取具強制性的措施。
7月30日前總統李登輝辭世後，8月初駐日代表處設置追思處，石破前來悼念，並留言在追思牆上。當天他與駐日代表謝長廷交談。
石破今晚在電視上說，他愈來愈確信，日本有必要成立疾病預防管制中心（CDC）。他說，他問過台灣的駐日代表、前行政院長，得知這次台灣防疫之所以能那麼有成效是因為台灣有CDC（衛生福利部疾病管制署，TWCDC）。
石破說，台灣的疾病管制署是參考美國聯邦疾病預防管制中心（CDC）。總之，要有一個指揮中心，才不會各自為政。
石破還說，有必要修改有關傳染病的特別措施法，防疫不能光靠籲請人民自我克制。（編輯：郭中翰）1090828